Назначение на должность сотрудников Нацбанка: что изменилось и для кого

Постановлением Национального банка от 27 августа 2026 года внесены изменения в Правила назначения на должность и прекращения трудового договора со служащими Нацбанка, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что назначение на должность служащего Национального банка не допускается в случаях, предусмотренных статьей 20-2 Закона о Национальном банке.

Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, членов и секретаря конкурсной комиссии (представитель кадровой службы).

Председателем конкурсной комиссии является заместитель председателя Нацбанка, курирующий подразделение, имеющее вакантную должность служащего Национального банка (в филиалах – директор филиала либо один из его заместителей), на занятие которой проводится конкурс. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности возлагаются на одного из членов конкурсной комиссии.

В состав конкурсной комиссии в качестве его членов входят руководители кадровой службы (в филиалах – работник, определяемый директором филиала), подразделения, имеющего вакантную должность служащего Национального банка, на занятие которой проводится конкурс, либо лиц, исполняющих их обязанности, а также руководителя юридического подразделения либо одного из его заместителей (в филиалах – юрисконсульт).

При проведении отбора кандидатов на занятие вакантной должности служащего Национального банка в подразделениях центрального аппарата и представительства Нацбанка в состав конкурсной комиссии входит руководитель подразделения аппарата председателя Национального банка.

Общее количество членов конкурсной комиссии, включая председателя комиссии, составляет нечетное число, в подразделениях центрального аппарата и представительства – не менее пяти человек, в филиалах – не менее трех человек.

Решение о допуске участников конкурса к тестированию конкурсная комиссия принимает в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения документов участников конкурса, которое оформляется в виде протокола, подписываемого председателем, членами и секретарем конкурсной комиссии.

Списки кандидатов, допущенных к тестированию, размещаются на официальном интернет-ресурсе Национального банка на казахском и русском языках.

Решение о допуске кандидатов к собеседованию оформляется в виде протокола и подписывается председателем, членами и секретарем конкурсной комиссии. Списки кандидатов, допущенных к собеседованию, размещаются на официальном интернет-ресурсе Национального банка на казахском и русском языках.

Списки кандидатов, получивших положительное заключение конкурсной комиссии и зачисленных в кадровый резерв, размещаются на официальном интернет-ресурсе Национального банка на казахском и русском языках в течение 7 рабочих дней с даты подписания протокола заключительного заседания конкурсной комиссии.

Название главы 3-1 изложено в новой редакции: Формирование кадрового резерва.

Кадровый резерв формируется из числа кандидатов, получивших положительное заключение конкурсной комиссии и лиц, прошедших отбор.

Объявление о проведении отбора для зачисления в кадровый резерв размещается на официальном интернет-ресурсе Национального банка на казахском и русском языках.

Лица, изъявившие желание принять участие в отборе, заполняют на официальном интернет-ресурсе Национального банка электронную версию резюме.

Срок приема резюме завершается по истечении одного месяца со дня размещения объявления.

В течение 5 рабочих дней со дня завершения приема резюме кадровая служба формирует список лиц, представивших резюме.

Список лиц, сформированный кадровой службой, направляется в подразделения Национального банка для проведения собеседования.

Информация о времени, дате и месте проведения собеседования доводится кадровой службой посредством электронной почты или средств телефонной связи до сведения лиц из списка, сформированного кадровой службой.

Подразделения Национального банка проводят собеседование с лицами из списка, сформированного кадровой службой, с целью выявления лиц, обладающих знаниями в областях, соответствующих направлению деятельности подразделения Национального банка, в течение 10 рабочих дней со дня предоставления списка лиц, сформированного кадровой службой.

По результатам собеседования подразделения Национального банка направляют список лиц, успешно прошедших собеседование, в кадровую службу.

Кадровая служба формирует единый список лиц, прошедших собеседование, и направляет его на утверждение председателю Национального банка.

Утвержденный список лиц, прошедших отбор, размещается на официальном интернет-ресурсе Нацбанка на казахском и русском языках.

Указывается, что лица, зачисленные в кадровый резерв, назначаются на должность служащего Национального банка в течение одного года со дня зачисления их в кадровый резерв, при наличии вакантной должности служащего Национального банка.

Исключение лиц из кадрового резерва осуществляется в случаях:

подачи лицом, зачисленным в кадровый резерв, заявления об исключении из кадрового резерва;

занятия лицом, зачисленным в кадровый резерв, вакантной должности служащего Национального банка;

истечения срока.

Работа по формированию и исключению из кадрового резерва Национального банка возлагается на кадровую службу.

Постановление вводится в действие с 12 сентября 2026 года.