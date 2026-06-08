Комплексная градостроительная экспертиза: утверждены новые правила проведения
Комплексная градостроительная экспертиза градостроительных проектов проводится государственной экспертной организацией.
Заказчиками комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов являются:
- уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства – по проектам общегосударственного значения;
- местные исполнительные органы – по проектам регионального значения и проектам развития и застройки населенных пунктов.
Заказчик градостроительных проектов является и заказчиком комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов по этому градостроительному проекту без делегирования этих полномочий третьим лицам.
Градостроительные проекты, не прошедшие комплексную градостроительную экспертизу и не получившие ее положительное заключение, не подлежат утверждению и дальнейшей реализации.
Комплексная градостроительная экспертиза градостроительных проектов заключается в проведении анализа и оценки качества градостроительных проектов путем установления соответствия (несоответствия) проектных решений условиям исходных материалов для проектирования, в том числе проверки наличия протокола проведенных общественных и публичных слушаний и обсуждений градостроительного проекта с общественностью в составе исходных материалов.
Представляемый на комплексную градостроительную экспертизу градостроительный проект вместе с его исходными материалами направляется заказчиком посредством портала для организации разработки и экспертизы проектов по принципу "одного окна", за исключением материалов, имеющих гриф секретности или пометку "для служебного пользования".
Комплексная градостроительная экспертиза градостроительных проектов осуществляется на основании договора, заключаемого заказчиками с государственной экспертной организацией, с отнесением затрат на стоимость разработки рассматриваемого проекта.
Договор на проведение комплексной градостроительной экспертизы градостроительного проекта заключается посредством портала путем оформления электронного договора, подписываемого ЭЦП.
Договор о государственных закупках работ по проведению комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, подлежащие регистрации в органах казначейства, направляется заказчиком на регистрацию в орган казначейства не позднее 30 календарных дней с даты его подписания сторонами.
Сроки проведения комплексной градостроительной экспертизы устанавливаются на стадии принятия и проверки комплектности градостроительного проекта государственной экспертной организацией, но не превышают:
- 45 рабочих дней:
- по генеральным планам населенных пунктов или схеме развития и застройки населенных пунктов с расчетной численностью населения до ста тысяч жителей;
- по проектам детальной планировки;
- 60 рабочих дней по генеральным планам городов с расчетной численностью населения свыше ста тысяч жителей;
- 75 рабочих дней по градостроительным проектам общегосударственного и регионального значения.
Выдача заказчику экспертных заключений комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов осуществляется посредством портала, за исключением градостроительных проектов с грифом секретности.
По результатам проведенной комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов государственная экспертная организация выдает:
- положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного градостроительного проекта;
- отрицательное экспертное заключение о несоответствии градостроительного проекта государственным нормативным документам, а также при не устранении несоответствий градостроительного проекта положениям, условиям или ограничениям, установленным исходными материалами.
Электронная версия комплекта градостроительного проекта в окончательной редакции, формируется на Портале путем удостоверения ЭЦП экспертов, ответственных за соответствующие разделы или части градостроительного проекта, до выдачи положительного заключения.
Государственная экспертная организация отзывает ранее выданное экспертное заключение в случаях:
- невыполнения заказчиком указанных в выводах отзываемого экспертного заключения условий;
- получения актов государственных органов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль и надзор, и иных уполномоченных государственных органов, а также судебных актов, подтверждающих:
- изменение или отмену исходных материалов, явившихся основанием для разработки градостроительного проекта или акта государственного органа, на основании которого выданы исходные материалы, в период разработки градостроительного проекта или проведения экспертизы градостроительного проекта;
- недостоверность (фальсификацию, подлог, подделку и прочее) исходных материалов, явившихся основанием для разработки градостроительного проекта;
- выявления фактов некачественно проведенной комплексной градостроительной экспертизы, влияющих на планировочную структуру, функциональное зонирование и нарушающие градостроительные регламенты и ограничения.
Приказ вводится в действие с 1 июля за исключением норм, которые вводятся с 1 июля 2028 года.
Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила сертификации специалистов в архитектурно-строительной сфере.
Также мы рассказывали, что в Казахстане будет создан государственный реестр объектов незавершенного строительства.