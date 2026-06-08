Комплексная градостроительная экспертиза: утверждены новые правила проведения

Министр промышленности и строительства приказом от 29 мая 2026 года утвердил Правила проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, сообщает Zakon.kz.

Комплексная градостроительная экспертиза градостроительных проектов проводится государственной экспертной организацией.

Заказчиками комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов являются:

уполномоченный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства – по проектам общегосударственного значения;

местные исполнительные органы – по проектам регионального значения и проектам развития и застройки населенных пунктов.

Заказчик градостроительных проектов является и заказчиком комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов по этому градостроительному проекту без делегирования этих полномочий третьим лицам.

Градостроительные проекты, не прошедшие комплексную градостроительную экспертизу и не получившие ее положительное заключение, не подлежат утверждению и дальнейшей реализации.

Комплексная градостроительная экспертиза градостроительных проектов заключается в проведении анализа и оценки качества градостроительных проектов путем установления соответствия (несоответствия) проектных решений условиям исходных материалов для проектирования, в том числе проверки наличия протокола проведенных общественных и публичных слушаний и обсуждений градостроительного проекта с общественностью в составе исходных материалов.

Представляемый на комплексную градостроительную экспертизу градостроительный проект вместе с его исходными материалами направляется заказчиком посредством портала для организации разработки и экспертизы проектов по принципу "одного окна", за исключением материалов, имеющих гриф секретности или пометку "для служебного пользования".

Комплексная градостроительная экспертиза градостроительных проектов осуществляется на основании договора, заключаемого заказчиками с государственной экспертной организацией, с отнесением затрат на стоимость разработки рассматриваемого проекта.

Договор на проведение комплексной градостроительной экспертизы градостроительного проекта заключается посредством портала путем оформления электронного договора, подписываемого ЭЦП.

Договор о государственных закупках работ по проведению комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов, подлежащие регистрации в органах казначейства, направляется заказчиком на регистрацию в орган казначейства не позднее 30 календарных дней с даты его подписания сторонами.

Сроки проведения комплексной градостроительной экспертизы устанавливаются на стадии принятия и проверки комплектности градостроительного проекта государственной экспертной организацией, но не превышают:

45 рабочих дней:

- по генеральным планам населенных пунктов или схеме развития и застройки населенных пунктов с расчетной численностью населения до ста тысяч жителей;

- по проектам детальной планировки;

60 рабочих дней по генеральным планам городов с расчетной численностью населения свыше ста тысяч жителей;

по генеральным планам городов с расчетной численностью населения свыше ста тысяч жителей; 75 рабочих дней по градостроительным проектам общегосударственного и регионального значения.

Выдача заказчику экспертных заключений комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов осуществляется посредством портала, за исключением градостроительных проектов с грифом секретности.

По результатам проведенной комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов государственная экспертная организация выдает:

положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного градостроительного проекта;

отрицательное экспертное заключение о несоответствии градостроительного проекта государственным нормативным документам, а также при не устранении несоответствий градостроительного проекта положениям, условиям или ограничениям, установленным исходными материалами.

Электронная версия комплекта градостроительного проекта в окончательной редакции, формируется на Портале путем удостоверения ЭЦП экспертов, ответственных за соответствующие разделы или части градостроительного проекта, до выдачи положительного заключения.

Государственная экспертная организация отзывает ранее выданное экспертное заключение в случаях:

невыполнения заказчиком указанных в выводах отзываемого экспертного заключения условий;

получения актов государственных органов, осуществляющих архитектурно-строительный контроль и надзор, и иных уполномоченных государственных органов, а также судебных актов, подтверждающих:

- изменение или отмену исходных материалов, явившихся основанием для разработки градостроительного проекта или акта государственного органа, на основании которого выданы исходные материалы, в период разработки градостроительного проекта или проведения экспертизы градостроительного проекта;

- недостоверность (фальсификацию, подлог, подделку и прочее) исходных материалов, явившихся основанием для разработки градостроительного проекта;

выявления фактов некачественно проведенной комплексной градостроительной экспертизы, влияющих на планировочную структуру, функциональное зонирование и нарушающие градостроительные регламенты и ограничения.

Приказ вводится в действие с 1 июля за исключением норм, которые вводятся с 1 июля 2028 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили правила сертификации специалистов в архитектурно-строительной сфере.

Также мы рассказывали, что в Казахстане будет создан государственный реестр объектов незавершенного строительства.