Министерство промышленности и строительства наделили новыми функциями

Правительство постановлением от 28 февраля 2024 года внесло изменения в постановление о некоторых вопросах министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным поправкам, теперь министерство промышленности и строительства будет выполнять ряд новых функций:

разработка и утверждение правил ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники;

разработка и утверждение порядка ведения, приостановления, прекращения действия (отзыва) разрешений в автоматизированном реестре разрешений в сфере строительства;

ведение автоматизированного реестра разрешений в сфере строительства;

разработка и утверждение правил использования выплат целевых накоплений из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством РК;

разработка и утверждение правил субсидирования затрат организаций водоснабжения и водоотведения на погашение и обслуживание облигационных займов, привлеченных для реализации проектов строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений;

разработка и утверждение правил по организации производственной деятельности объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ, обеспечению безопасности при проведении данных работ и охраны объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ;

разработка и утверждение правил организации и проведения научных исследований в рамках государственного оборонного заказа по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;

разработка и утверждение правил проведения экспертизы научных исследований в рамках государственного оборонного заказа по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;

разработка специализированных научных направлений в рамках государственного оборонного заказа по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;

создание экспертных советов по специализированным научным направлениям в рамках государственного оборонного заказа, утверждение их положений и составов по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;

утверждение отчетов по выполненным научным исследованиям, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

разработка и утверждение правил проведения испытаний результатов опытно-конструкторских и технологических работ по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;

разработка, согласование, утверждение, изменение, отмена военных национальных стандартов и ведение их учета.

Также внесено уточнение, согласно которому ведомство будет разрабатывать и утверждать правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

Постановление введено в действие с 28 февраля 2024 года.