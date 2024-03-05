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Законодательство РК

Министерство промышленности и строительства наделили новыми функциями

Министерство промышленности и строительства наделили новыми функциями, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 09:46 Фото: senate.parlam.kz
Правительство постановлением от 28 февраля 2024 года внесло изменения в постановление о некоторых вопросах министерства промышленности и строительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно внесенным поправкам, теперь министерство промышленности и строительства будет выполнять ряд новых функций:

  • разработка и утверждение правил ведения электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники;
  • разработка и утверждение порядка ведения, приостановления, прекращения действия (отзыва) разрешений в автоматизированном реестре разрешений в сфере строительства;
  • ведение автоматизированного реестра разрешений в сфере строительства;
  • разработка и утверждение правил использования выплат целевых накоплений из ЕНПФ в целях улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством РК;
  • разработка и утверждение правил субсидирования затрат организаций водоснабжения и водоотведения на погашение и обслуживание облигационных займов, привлеченных для реализации проектов строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений;
  • разработка и утверждение правил по организации производственной деятельности объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ, обеспечению безопасности при проведении данных работ и охраны объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ;
  • разработка и утверждение правил организации и проведения научных исследований в рамках государственного оборонного заказа по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;
  • разработка и утверждение правил проведения экспертизы научных исследований в рамках государственного оборонного заказа по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;
  • разработка специализированных научных направлений в рамках государственного оборонного заказа по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;
  • создание экспертных советов по специализированным научным направлениям в рамках государственного оборонного заказа, утверждение их положений и составов по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;
  • утверждение отчетов по выполненным научным исследованиям, за исключением случаев, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;
  • разработка и утверждение правил проведения испытаний результатов опытно-конструкторских и технологических работ по согласованию с заинтересованными центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК;
  • разработка, согласование, утверждение, изменение, отмена военных национальных стандартов и ведение их учета.

Также внесено уточнение, согласно которому ведомство будет разрабатывать и утверждать правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

Постановление введено в действие с 28 февраля 2024 года.

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