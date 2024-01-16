Иностранцы не смогут получить РВП без дактилоскопической регистрации

МВД РК подготовило приказ, которым вносятся изменения и дополнения в Правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что для получения разрешения на временное проживание (РВП) необходимо обратиться по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через Государственную корпорацию, либо через портал с заявлением-анкетой о выдаче иностранцу или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан и приложить документы в зависимости от цели пребывания.

При оказании государственной услуги необходимо личное присутствие иностранца, либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности, либо по приказу юридического лица на осуществление действий, предусмотренных полномочиями.

Для получения РВП иммигрантам, достигшим 16-летнего возраста на территории РК, необходимо обратиться по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через Государственную корпорацию либо через портал не позднее 10 календарных дней с момента достижения иммигрантом 16-летнего возраста.



При этом добавлено, что для прохождения дактилоскопической регистрации, иностранцы и лица без гражданства должны обратиться в территориальные органы полиции по месту пребывания.

Принимаются документы на оформление РВП через услугодателя, либо через Государственную корпорацию либо через портал в отношении лиц:

своевременно обратившихся за получением государственной услуги, однако сроки пребывания которых истекли вследствие сбоев информационных систем, при обязательном наличии акта сбоя, подписанного госкорпорацией и услугодателем;

привлеченных к административной ответственности за нарушения в области миграции населения, выразившиеся в невыезде из РК после истечения срока, установленного законодательством республики до десяти суток. Во всех остальных случаях прием документов не допускается.

Вместе с тем в перечень госуслуг добавлены две новые:

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК иммигрантам, обратившимся в органы внутренних дел за разрешением на постоянное проживание в РК;

Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории РК.

При этом дополнительно необходимо предоставить:

Нотариально заверенное согласие на проживание иммигранта, в случае, если он не является собственником жилья, предоставляемого для его временного проживания. Справку о прохождении дактилоскопирования иностранца или лица без гражданства.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 января.

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