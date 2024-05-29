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Законодательство РК

Новые ограничения на выдачу кредитов: Парламент Казахстана принял закон

Новые ограничения на выдачу кредитов: Парламент Казахстана принял закон, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 11:28 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал депутат Берик Бейсенгалиев, Сенатом было внесено 35 поправок, из них 11 – уточняющего характера и 24 – новые поправки.

В новой редакции отдельных статей исключается финансирование деятельности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) из состава расходов республиканского бюджета с переходом на финансирование из бюджета Национального банка.

"Военнослужащим предоставляется дополнительная отсрочка платежей по банковскому займу или микрокредиту на 60 дней после прохождения срочной службы. Расширяется перечень лиц, имеющих право участвовать в синдицированном финансировании, – филиалы банков-нерезидентов Казахстана, банки Международного финансового центра "Астана", – добавил Берик Бейсенгалиев.

Кроме того, законом предусматривается запрет на предоставление электронного банковского займа без биометрической идентификации для физических лиц. Вводится обязанность коллекторских агентств предоставлять сведения по урегулированию задолженности в кредитное бюро.

Берик Бейсенгалиев отметил, что изменения и дополнения, внесенные в отдельные статьи законопроекта депутатами Сената, направлены на совершенствование регулирования финансового рынка. С учетом вышеизложенного, Комитет по финансам и бюджету считает возможным согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом.

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23 мая 2024 года депутаты Сената вернули в Мажилис соответствующий закон.

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