Правила временного учета по месту пребывания иностранцев и беженцев изменили в Казахстане

Министр внутренних дел приказом от 6 августа 2024 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки коснулись Правил оказания государственной услуги "Временный учет по месту пребывания иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца"

Государственная услуга оказывается для иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца (услугополучатель) территориальными органами полиции (услугодатель) при предоставлении через услугодателя пакета документов по перечню.

В перечень документов входят:

При личном обращении услугополучателя (за детей и граждан, признанных судом недееспособными — их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство) либо поверенного лица по нотариально заверенной доверенности на осуществление действий, предусмотренных полномочиями:

документ, удостоверяющий личность собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей, либо его цифровая форма — для идентификации личности (личное присутствие собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей) и его согласие на временную регистрацию.

Для подтверждения права собственника (нанимателя) жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей на регистрацию, услугодатель по ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и району объекта недвижимости, либо ИИН собственника жилища, дачного строения, здания или помещения, используемого для проживания (пребывания) людей и РКА получает из информационных систем сведения о владельце, подтверждающие основания возникновения права собственности на жилище, предусмотренные законом "О жилищных отношениях";

ходатайство администрации организации (учреждения) о постановке на учет (при постановке на учет в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей.);

документ удостоверяющий личность (дети достигшие 14 лет — свидетельство о рождении (при его наличии) либо их цифровая форма – для идентификации личности.

Сведения о документах, удостоверяющих личность услугодатель получает из информационной системы РП ДРН.

Прием документов на оказание государственной услуги с оформлением согласия на временный учет, выраженного в установленной форме, осуществляется услугодателем для иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца.

В случае обращения к услугодателю иностранцев и лиц без гражданства, получивших статус лица ищущего убежище или беженца, услугодатель проверяет полноту представленных услугополучателем документов, и данных, содержащихся в них.

В случае представления неполного пакета документов услугополучателю выдается отказ в приеме документов.

При соответствии представленных услугополучателем документов требованиям, установленным настоящими правилами, оформляется учет услугополучателя по месту временного пребывания (проживания) путем внесения в информационную систему "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" сведений об адресе временного пребывания (проживания).

Основания для отказа в оказании государственной услуги:

В случае установления недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них, а также несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным настоящими Правилами. В связи с отсутствием согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Также приказом уточняется понятие индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – уникальный номер, формируемый для физического лица.

Приказ вводится в действие с 20 августа 2024 года.

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