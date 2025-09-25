#АЭС в Казахстане
Право

Установлены размеры платы за пропуск грузовиков через границу РК

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 09:56 Фото: freepik
Приказом министра финансов от 19 сентября 2025 года внесены изменения в размеры плат за пропуск через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди, сообщает Zakon.kz.

Так, размеры плат за пропуск через госграницу изложены в новой редакции и составляют:

  • Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди за одну машину – 1 МРП (3932 тенге в 2025 году);
  • Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск во внеочередном порядке 1 МРП;
  • Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск в ускоренном порядке100 МРП (393 200 тенге);
  • Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск при бронировании слота, используемого при вторичном бронировании,100 МРП;
  • Гарантийное обеспечение (взнос) за использование брони в СЭО по пропуску автомобильных транспортных средств – 20 МРП (78 640 тенге).

Приказ вводится в действие с 25 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что изменились правила прохождения электронной очереди на границе для транспорта и грузов. В частности, разграничен внеочередной и ускоренный порядок пропуска через границу.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
