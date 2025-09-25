Установлены размеры платы за пропуск грузовиков через границу РК

Фото: freepik

Приказом министра финансов от 19 сентября 2025 года внесены изменения в размеры плат за пропуск через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди, сообщает Zakon.kz.

Так, размеры плат за пропуск через госграницу изложены в новой редакции и составляют: Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди за одну машину – 1 МРП (3932 тенге в 2025 году);

за одну машину – в 2025 году); Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск во внеочередном порядке – 1 МРП ;

– ; Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск в ускоренном порядке – 100 МРП (393 200 тенге) ;

– ; Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск при бронировании слота, используемого при вторичном бронировании, – 100 МРП ;

– ; Гарантийное обеспечение (взнос) за использование брони в СЭО по пропуску автомобильных транспортных средств – 20 МРП (78 640 тенге). Приказ вводится в действие с 25 сентября 2025 года. Ранее мы рассказали, что изменились правила прохождения электронной очереди на границе для транспорта и грузов. В частности, разграничен внеочередной и ускоренный порядок пропуска через границу.

