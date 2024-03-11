В Казахстане хотят запретить продукцию, сертифицированную Кыргызстаном, с 1 июля 2024 года

Министерство торговли и интеграции подготовило постановление правительства "О некоторых вопросах выпуска в обращение и обращения продукции", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на выпуск в обращение в Республике Казахстан и обращение на территории РК продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG ***, выданными или принятыми после 1 июля 2024 года", - говорится в документе.

Как поясняют в МТИ, в настоящее время сложилась ситуация, при которой органы по подтверждению соответствия одного из государств-членов ЕАЭС оформляют документы об оценке соответствия с нарушениями процедур или без проведения испытаний (серые сертификаты), в частности, имеющие регистрационные номера ЕАЭС KG ***.

В Министерстве подчеркнули, что это является нарушением процедур оценки соответствия, нарушением технических регламентов и, соответственно, Договора о ЕАЭС.

Как отмечается, в 2022 году отменено действие 200 серых сертификатов, в 2023 году отменено действие более 300 серых сертификатов, выданных органами страны. При этом казахстанские мощности сертифицированных лабораторий не имеют возможности проверить всю ввозимую продукцию.

"Более того, при регистрации органами страны деклараций о соответствии в качестве испытаний указываются протоколы испытаний неаккредитованных лабораторий (не подтвердивших компетентность), расположенных в различных регионах Российской Федерации, при этом образцы товара для испытаний до регистрации декларации в стране должны быть направлены в указанные регионы Российской Федерации, что во всех случаях не подтверждается. Таким образом, испытания товаров на безопасность не проводятся", - говорится в пояснительной записке.

Также указываются, что купить серые сертификаты можно в интернете от 10 тыс. тенге без проведения испытаний, формальная регистрация и внесение данных в реестр.

Тогда как при проведении испытаний в казахстанских органах стоимость варьируется в среднем от 70 тыс.тенге, сроки проведения испытаний от 1 до 20 дней.

Вместе с тем, законодательством страны не предусмотрена ответственность органов за нарушение процедур оценки соответствия и выдачу "серых" документов, что создает благоприятные условия для деятельности недобросовестных органов.

Также говорится, что выдача и оформление документов об оценке соответствия в стране не оцифрованы, что не дает возможности полноценно осуществлять контроль и противодействие выдаче "серых" документов.

"Таким образом, сертификаты/декларации единой форме ЕАЭС, по которым возится на территорию Казахстан импортная продукция, не подтверждает безопасность и все чаще носит формальный характер", - отмечают в МТИ.

Вместе с тем указывается, что казахстанским уполномоченным органом неоднократно данный вопрос ставился перед коллегами из страны и Евразийской экономической комиссией, предлагались различные изменения, однако решения не нашлось, при этом затягивание данного вопроса ставит под прямую угрозу жизнь и здоровье граждан, охраны окружающей среды, риски промышленной и иной безопасности ввиду использования неиспытанных и потенциально опасных товаров.

"Непрохождение процедур оценки соответствия ввозимой продукции обязательным требованиям безопасности напрямую влияет на безопасность граждан РК, подвергая их прямому риску употребления вредных для здоровья продуктов питания, контакту с товарами, выделяющими вредные для здоровья вещества, использованию опасных с электрической, механической, пожарной и химической точки зрения товаров бытового использования и др.", - говорится в обосновании.

В связи с чем, заключили в МТИ, подготовлен проект постановления правительства Казахстана, предусматривающий введение запрета с 1 июля 2024 года на выпуск в обращение (производство и ввоз) продукции по документам об оценке соответствия, оформленным (выданным или принятым) органами оценки соответствия страны после 1 июля 2024 года на территорию РК из третьих стран и из стран ЕАЭС.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 марта.