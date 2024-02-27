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Законодательство РК

Как вносить изменения в штатное расписание

Как вносить изменения в штатное расписание Фото: pixabay
Как вносить изменения в штатное расписание, должен ли издаваться приказ? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что наличие в организации штатного расписания, включая порядок внесения в него изменений не регламентированы трудовым законодательством.

Таким образом, необходимо руководствоваться внутренними документами организации.

Ранее мы рассказали, может ли работник с видом на жительство в РК в случае потери работы обратиться за социальной выплатой по безработице.

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Лариса Черненко
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