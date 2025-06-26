Новый перечень типовых документов с указанием срока хранения утвердили в РК
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Приказом министра культуры и информации от 17 июня 2025 года утвержден Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения, сообщает Zakon.kz.
Так, новый Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения состоит из 13 разделов.
В него входят в том числе следующие разделы:
- Нормотворческая и распорядительная деятельность;
- Аудит и финансовый контроль;
- Учет и отчетность, в котором определены порядок и сроки хранения финансовой, налоговой и статистической учетной документации;
- Правовое обеспечение деятельности организации и производство по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях;
- Трудовые отношения, в котором определены порядок и сроки хранения документации по организации труда и служебной деятельности, нормированию труда, тарификации, оплате труда, охране труда;
- Кадровое обеспечение, в котором определены порядок и сроки хранения документации по трудоустройству, приему, перемещению и увольнению работников, квалификации, профессиональной подготовке и повышению квалификации работников, награждению;
- Административно-хозяйственные вопросы, в котором определены порядок и сроки хранения документации по соблюдению правил внутреннего распорядка, эксплуатации зданий, помещений, транспортному обслуживанию, внутренней связи, обеспечению безопасности организации.
Приказ вводится в действие с 6 июля 2025 года.
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