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Право

Новый перечень типовых документов с указанием срока хранения утвердили в РК

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 12:57 Фото: pexels
Приказом министра культуры и информации от 17 июня 2025 года утвержден Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения, сообщает Zakon.kz.

Так, новый Перечень типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием срока хранения состоит из 13 разделов.

В него входят в том числе следующие разделы:

  • Нормотворческая и распорядительная деятельность;
  • Аудит и финансовый контроль;
  • Учет и отчетность, в котором определены порядок и сроки хранения финансовой, налоговой и статистической учетной документации;
  • Правовое обеспечение деятельности организации и производство по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях;
  • Трудовые отношения, в котором определены порядок и сроки хранения документации по организации труда и служебной деятельности, нормированию труда, тарификации, оплате труда, охране труда;
  • Кадровое обеспечение, в котором определены порядок и сроки хранения документации по трудоустройству, приему, перемещению и увольнению работников, квалификации, профессиональной подготовке и повышению квалификации работников, награждению;
  • Административно-хозяйственные вопросы, в котором определены порядок и сроки хранения документации по соблюдению правил внутреннего распорядка, эксплуатации зданий, помещений, транспортному обслуживанию, внутренней связи, обеспечению безопасности организации.

Приказ вводится в действие с 6 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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