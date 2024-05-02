Пожизненное лишение свободы наркодельцам предлагают ввести в Казахстане

Почему сейчас в аптеке можно без рецепта купить прекурсор – фактически наркотик? Как в РК поправками в законы хотят усилить наказание наркодельцов и убрать из УК норму об ответственности за немедицинское употребление наркотиков, изданию Zakon.kz рассказал депутат Мажилиса Дмитрий Колода.

В Казахстане намерены усилить борьбу с наркоторговлей и производством наркотиков и прочих дурманящих веществ. Напомним, президент РК в своей недавней речи в ходе Национального курултая (третье заседание 15 марта 2024 года) перечислил пять главных социальных зол, угрожающих развитию общества. И первым среди них настоящей эпидемией была названа наркозависимость, в первую очередь, подрастающего поколения, которая как раз и стимулируется производителями и торговцами наркотиками.

Глава государства поручил активизировать борьбу с ними, усовершенствовав законодательство.

В Мажилис еще ранее поступил в разработку законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров". Депутаты добавили в него свои новеллы, и 2 мая 2024 года документ будет вынесен на рассмотрение в ходе пленарного заседания.

Подробно о поправках изданию Zakon.kz рассказал депутат Мажилиса, руководитель рабочей группы по законопроекту Дмитрий Колода.



Почему Казахстан стал "центром производства синтетики"

Первый вопрос – это на самом деле два вопроса, тесно между собой связанных. С одной стороны, поправками ответственность за незаконный оборот наркотиков и прекурсоров ужесточается. Так, в статью 301 УК вносятся изменения, предусматривающие наказание до 5 лет лишения свободы даже в том случае, если при изготовлении, хранении, перевозке и т.п. не было цели сбыта. Чем это обусловлено? Ведь до сих пор придерживались позиции, что именно наличие цели сбыта отличает уголовное преступление в этой сфере от уголовного проступка, не имеющего большой общественной опасности.

Анализ текущей наркоситуации свидетельствует об активизации в Казахстане преступной деятельности по налаживанию сети подпольного производства синтетических наркотиков. Предприимчивые наркодилеры наладили устойчивые схемы транспортировки оборудования и химикатов, прекурсоров, имеющих "сленговое" определение – "конструкторы", для производства "синтетики" в промышленных масштабах.

Для справки: в 2023 году правоохранительными органами ликвидированы три транснациональные организованные преступные группы, в текущем году – еще одна ОПГ. К уголовной ответственности привлечено 14 участников, из которых 13 – иностранцы. У них изъято порядка 100 кг "синтетики", свыше 85 тонн прекурсоров, 13 реакторов и более 1 тыс. единиц лабораторного оборудования. В текущем году ликвидирована 31 подпольная нарколаборатория. Изъято свыше 10 тонн прекурсоров. Тем самым пресечено производство тонны готовых к употреблению веществ (это 3 млн разовых доз и тысячи спасенных жизней). Изъято более тонны наркотических средств, из них более 457 кг синтетических наркотиков.

Все это свидетельствует о том, что борьбу с наркопреступностью необходимо начинать с пресечения незаконных поставок прекурсоров и лабораторного оборудования. Это наиболее эффективная мера. Но действующим законодательством установлена ответственность только за их контрабанду (статья 286 УК). Ответственность за незаконный оборот прекурсоров внутри страны отсутствует. К чему это привело?

"Казахстан стал эпицентром производства "синтетики" в Центральной Азии. Предназначенные для этих целей прекурсоры, иные вещества и оборудование заполонили наш наркорынок, а у правоохранителей "связаны руки". По сути, они вынуждены ждать, когда наркодельцы приступят непосредственно к "варке" наркотиков. Иначе дело не будет иметь судебной перспективы". Дмитрий Колода

Формально эти деяния подпадают под действие статьи 301 УК, но обязательным признаком здесь является сбыт указанных предметов и веществ. Однако их фактические реализаторы находятся за пределами страны. Не потому ли за последние несколько лет по этой статье не возбуждено ни одного уголовного дела?

"Более того, данной поправкой охватываются не только прекурсоры. Также предлагается включить в нее сильнодействующие вещества. Они находятся в одном ряду с ядовитыми веществами, ответственность за которые есть". Дмитрий Колода

Итак, говоря юридическим языком, в диспозицию статьи 301 УК дополняются прекурсоры и сильнодействующие вещества в качестве предметов преступления, а сбыт переводится из обязательного в квалифицирующий признак. В таком виде норма будет более инструментальной, "рабочей".

Декриминализация немедицинского употребления наркотиков

И связанный с первым второй вопрос. При общем ужесточении ответственности из уголовного законодательства выводится часть 1 статьи 296 УК, которая предусматривают наказание (правда, не очень суровое – до 20 суток ареста) за немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ в общественных местах. Это можно трактовать как смягчение законодательства. Будет ли теперь за это наступать административная ответственность?

Проектом закона предусмотрена декриминализация немедицинского потребления наркотических средств в общественных местах с исключением признака "в общественных местах" и незаконного изготовления, хранения наркотических средств без цели сбыта.

"При этом в ходе заседаний рабочей группой было принято единогласное решение об отказе от норм, предусматривающих перевод данных деяний в Кодекс об административных правонарушениях". Дмитрий Колода

Почему в аптеке можно было купить фактически наркотик – и даже без рецепта

Кроме того, есть дополнение в статью 303 УК, устанавливающую ответственность за нарушения правил обращения с наркотическими, психотропными и ядовитыми веществами ответственными лицами, например, в медучреждениях. Теперь в этот список добавили и прекурсоры. Каковы причины?

Да, действительно, предлагается внести в статью 303 УК РК поправки, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение правил обращения с прекурсорами и сильнодействующими веществами.

Сегодня контроль за оборотом сильнодействующих веществ осуществляется в соответствии с Кодексом РК "О здоровье народа". Такие медицинские препараты, как "тропикамид", "закись азота", "сомнол", "прегабалин" и т. д., стали предметом злоупотребления, особенно среди подростков. Эти вещества используются лицами с наркотической зависимостью для усиления действия синтетических наркотиков, вследствие чего существенно вырос немедицинский спрос на них.

Разумеется, это никак не сдерживает злоумышленников, продающих эти препараты в немедицинских целях.



Поэтому проектом также предлагается ввести уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, к которым относятся названные медицинские препараты, нарушение правил обращения с ними, а также их хищение.



Разграничение наказания для "рядовых" курьеров и наркобаронов

Глава государства на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года поручил максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв их к самым тяжким преступлениям. В этой связи депутатами инициированы поправки о приравнивании незаконного производства наркотиков к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. О каких именно нормах идет речь?

Уточним, на третьем заседании Национального курултая глава государства поручил проработать вопрос ужесточения наказания организаторам сбыта наркотиков и возможность применения более мягких мер уголовного наказания к закладчикам, в том числе подросткам.

Дело в том, что сегодня наркокурьеры и производители наркотиков привлекаются по одной и той же норме, в основном, по части 3 статьи 297 УК, со сроком наказания от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Законопроект содержит нормы, предусматривающие разграничение ответственности.

"Так, депутатами предлагается приравнять незаконное производство наркотиков к наиболее опасным видам наркопреступлений. В соответствии с которыми наказание для наркопроизводителей будет составлять от 15 до 20 лет, вплоть до пожизненного лишения свободы". Дмитрий Колода

Данные поправки будут способствовать обеспечению дифференцированного подхода и разграничению ответственности по степени тяжести при назначении наказания, что называется, "рядовым" и наркобаронам.

Что касается смягчения наказания для подростков, то в настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении в уполномоченном государственном органе (МВД).

Можно ли будет ввозить в РК наркотические средства по медицинским показаниям

Меняется норма в Законе РК "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотребления ими" (статья 13). Ранее для ввоза в РК (и вывоза) лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества для личного применения по медицинским показаниям, требовался подтверждающий документ строго установленной формы. Форму устанавливал Минздрав по согласованию с уполномоченным органом в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. Теперь же форма может быть произвольной, главное, чтобы справку выдала организация, имеющая соответствующую лицензию, будь в РК или за рубежом. Так ли это? Чем обусловлены такие изменения?

Действительно, в законопроекте была предложена поправка, в рамках которой ввоз на территорию РК и вывоз с территории РК лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, для личного применения по медицинским показаниям должны осуществляться при наличии подтверждающего документа, выданного аптечными и лечебно-профилактическими организациями, имеющими лицензии на эти виды деятельности.

"Однако это предложение членами рабочей группы не поддержано и данная поправка была исключена из законопроекта в связи с отсутствием в Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения" такого вида лицензии, а также требований по выдаче указанными организациями лицензии". Дмитрий Колода

Чем крупнее "урожай", тем больше срок

Предлагается усилить уголовную ответственность (в статье 300 УК) за культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества путем дополнения квалифицирующих признаков, таких как: в составе преступной группы, в особо крупном размере. Какой примерно "урожай" конопли должен собрать этот необычный "фермер", чтобы получить срок за особо крупный размер? И какое наказание ему грозит?

В соответствии со Сводной таблицей об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, к особо крупному размеру относится свыше 1 кг высушенной или 5 кг невысушенной конопли (утверждена Постановлением правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 470).

В настоящее время срок лишения свободы за культивирование этого растения по статье 300 УК составляет от 3 до 8 лет. Однако здесь речь идет только о крупном размере каннабиса – это более 50 грамм высушенного и 200 грамм невысушенного растения.

"Таким образом, лица, выращивающие его для собственного употребления, и те, кто делает это в "промышленных" масштабах, приговариваются к одинаковым срокам заключения. Что неправильно. Депутатами предложено разграничить их ответственность, установив для более крупных "наркоплантаторов" наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет". Дмитрий Колода

Добавим, что поправки вносятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также в Законы РК "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими" и "О профилактике правонарушений".