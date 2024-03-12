Погибли школьники и учитель: виновнику ДТП вынесли приговор в Актобе

В Актобе вынесли приговор виновнику смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в декабре 2023 года на трассе Самара – Шымкент. При аварии погибли двое школьников и учитель, направлявшиеся на олимпиаду, сообщает Zakon.kz.

Приговор вынесли в специализированном межрайонном суде по уголовным делам (СМУС) Актюбинской области. Осужденный был предан суду по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть троих человек (ч. 4 ст. 345 УК РК).

"Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся... При назначении наказания суд учел требования ст. 55 УК, согласно которой при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и размер основного вида наказания не может превышать ½ максимального срока и размера наказания, предусмотренного санкцией статьи. Приговором суда "Ш." назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет". Пресс-служба СМУС Актюбинской области

Кроме того, судом вынесено два частных постановления в адрес:

руководства Департамента полиции (ДП) Актюбинской области – за отсутствие сопровождения школьников;

Управления образования Актюбинской области – за отсутствие контроля со стороны районного отдела образования.

Судом установлено, что 19 декабря 2023 года "Ш." на 1140-м км трассы Самара – Шымкент не справился с управлением транспортным средством Toyotа, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате столкновения погибли трое его пассажиров и один получил тяжелые травмы. В автомашине находились школьники, которые направлялись на олимпиаду.

"Приговор суда не вступил в законную силу". Пресс-служба СМУС Актюбинской области

Напомним, смертельное ДТП на трассе Самара – Шымкент, вблизи пос. Кызылжар, произошло 19 декабря 2023 года. В региональной полиции уточнили, что Toyota Alphard и грузовик Volvo столкнулись в 8:30. По данным Управления образования Актюбинской области, на месте происшествия погибли двое школьников 2007 года рождения и один педагог, которые направлялись на районный этап республиканской олимпиады. По данному факту было начато досудебное расследование.

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В Комитете по охране прав детей тогда отметили, что семьям погибших будет оказана необходимая поддержка, ученикам – соответствующая психологическая помощь.