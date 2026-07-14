Дали пять лет за четырех погибших: в Актау вынесли приговор виновнику ДТП

В Мангистауской области вынесли приговор виновнику смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Четыре человека погибли в страшном столкновении иномарки с большегрузом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области 14 июля 2026 года, рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина Ж., обвиняемого по ч. 4 ст. 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Судом установлено, что в начале июня 2026 года водитель Toyota Camry следовал по автодороге Актау – Бейнеу.

"На 424/362-м километре автодороги гражданин Ж., нарушив требования ПДД, не снизил скорость до уровня, обеспечивающего безопасность движения, и не принял необходимых мер для предотвращения возникшей опасности. В результате произошло столкновение с автомобилем КамАЗ, двигавшимся в попутном направлении", – говорится в материалах суда.

В результате дорожного происшествия четверо пассажиров легкового автомобиля скончались на месте.

"Вина подсудимого полностью подтверждена его показаниями, протоколами следственных действий, заключениями судебных экспертиз, а также другими материалами уголовного дела", – отметили в суде.

Гособвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде 5 лет лишения свободы. Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников погибших.

"Потерпевшие сообщили суду, что не имеют к подсудимому каких-либо претензий, простили его и просили назначить ему более мягкое наказание", – говорится в информации пресс-службы специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Суд признал смягчающими обстоятельствами полное признание вины подсудимым, его искреннее раскаяние, наличие инвалидности II группы, а также отсутствие со стороны потерпевших материальных и моральных требований. Отягчающих обстоятельств по делу не было установлено.

Приговором суда подсудимый признан виновным по части 4 статьи 345 УК РК. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.

Приговор вступил в законную силу.

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