Расширен перечень НПА, не подлежащих госрегистрации в Минюсте

Приказом министра юстиции от 11 февраля 2026 года внесены изменения в перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечне расширен один пункт.

Так, говорится, что к таким НПА в том числе относятся: нормативные правовые акты, имеющие пометки "Для служебного пользования", "Без опубликования в печати", "Не для печати", нормы которых регулируют внутриведомственную деятельность и не затрагивают интересы третьих лиц (добавлено).

Приказ вводится в действие с 23 февраля 2026 года.