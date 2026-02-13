#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.28
587.06
6.4
Право

Расширен перечень НПА, не подлежащих госрегистрации в Минюсте

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 10:14 Фото: freepik
Приказом министра юстиции от 11 февраля 2026 года внесены изменения в перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечне расширен один пункт.

Так, говорится, что к таким НПА в том числе относятся: нормативные правовые акты, имеющие пометки "Для служебного пользования", "Без опубликования в печати", "Не для печати", нормы которых регулируют внутриведомственную деятельность и не затрагивают интересы третьих лиц (добавлено).

Приказ вводится в действие с 23 февраля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обновлен перечень НПА, не подлежащих госрегистрации
14:30, 04 июня 2025
Обновлен перечень НПА, не подлежащих госрегистрации
Минюст расширит перечень НПА, не подлежащих регистрации в органах юстиции
08:53, 10 мая 2023
Минюст расширит перечень НПА, не подлежащих регистрации в органах юстиции
Профстандарты включат в перечень НПА, которые не подлежат регистрации в минюсте
14:44, 05 октября 2023
Профстандарты включат в перечень НПА, которые не подлежат регистрации в минюсте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Легенда UFC подчеркнул величие Джона Джонса
10:09, Сегодня
Легенда UFC подчеркнул величие Джона Джонса
Сколько призовых денег заработала Елена Рыбакина в Дохе
09:50, Сегодня
Сколько призовых денег заработала Елена Рыбакина в Дохе
"Елимай" не испытал проблем с армянским клубом в матче УТС в ОАЭ
09:35, Сегодня
"Елимай" не испытал проблем с армянским клубом в матче УТС в ОАЭ
Легенда UFC одобряет "несправедливость" лиги в отношении Армана Царукяна
09:16, Сегодня
Легенда UFC одобряет "несправедливость" лиги в отношении Армана Царукяна
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: