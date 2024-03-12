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Можно ли уволить работника, если он не появляется на рабочем месте и не представил больничный

Как уволить сотрудника, если не не появляется на работе и не представил больничный, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На каком основании можно уволить работника, если он не появляется на рабочем месте и не представил документов по болезни? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

Так, Трудовой кодекс предусматривает, что трудовой договор с работником может быть расторгнут в случае отсутствия работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам.

Вместе с тем согласно п. 10 ст. 53 Трудового кодекса расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному выше, допускается при не предоставлении работником информации о причинах отсутствия в течение десяти календарных дней со дня направления работодателем работнику акта об отсутствии по почте заказным письмом с уведомлением о его вручении.

"Направление письма обусловлено необходимостью уточнения причин отсутствия работника на работе, поскольку исходя из уважительности (или неуважительности) причин отсутствия его на работе (н-р, нахождение работника на больничном) работодатель определяется свое действия в отношении длительно отсутствующего работника", - пояснили в Минтруда.

Таким образом, в случае, если после истечения 10 календарных дней работник не отвечает на уведомление, либо он отвечает на уведомление, но уважительность отсутствия работника на работе не подтверждается соответствующими документами, то работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником.

Соответственно, в случае уважительности отсутствия работника на работе он не вправе уволить его по указанному основанию.

 Ранее мы рассказали, можно ли расторгнуть трудовой договор с работником предпенсионного возраста.

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