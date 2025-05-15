Можно ли уволить сотрудника за частые болезни

Как часто сотрудник фирмы может брать больничный, правомерно ли будет уволить сотрудника за частые болезни? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В министерстве пояснили, что, согласно п.1 ст. 54 Трудового кодекса, не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и пребывания работника в отпуске, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1, 18, 20 и 23 пункта 1, пунктом 1-1 статьи 52 Кодекса:

ликвидации работодателя – юридического лица либо прекращения деятельности работодателя – физического лица;

нарушения трудовых обязанностей руководителем исполнительного органа работодателя, его заместителем либо руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения работодателя, определенного актом работодателя, повлекшего причинение материального ущерба работодателю;

неявки работника на работу более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, за исключением случаев нахождения работника в отпуске по беременности и родам, а также если заболевание входит в перечень заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемый уполномоченным государственным органом в области здравоохранения.

досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа юридического лица или полномочий отдельного члена исполнительного органа юридического лица.

Кроме того, поясняется, что расторжение трудового договора допускается по основанию, предусмотренному подпунктом 20 пункта 1 статьи 52 Кодекса (неявки работника на работу более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, за исключением случаев нахождения работника в отпуске по беременности и родам, а также если заболевание входит в перечень заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемый уполномоченным государственным органом в области здравоохранения), после предъявления работником листа о временной нетрудоспособности.

Таким образом, в Минтруда резюмировали, что при решении вопроса расторжения трудового договора по инициативе работодателя работодателю рекомендуется руководствоваться нормами вышеуказанных статей.