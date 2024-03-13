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Законодательство РК

Как будут проходить общественные слушания по вопросам экологии

Новые правила проведения общественных слушаний по вопросам экологии утвердили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 16:09 Фото: акимат Алматы
Министр экологии приказом от 6 марта 2024 года утвердил в новой редакции Правила проведения общественных слушаний, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, общественные слушания – одна из форм общественного участия в принятии государственных и управленческих решений, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития РК, посредством открытых собраний, публичных обсуждений в информационной системе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Для размещения информации по общественным слушаниям в Информационной системе, официальных интернет-ресурсах акиматов и государственных органов-разработчиков проектов государственных программ, программ развития территорий и генеральных планов населенных пунктов создается специальная рубрика "Общественные слушания".

Как проводятся общественные слушания в форме открытых собраний

Общественные слушания в форме открытого собрания проводятся при:

  • проведении стратегической экологической оценки в отношении проектов государственных программ в отраслях, перечисленных в п. 3 ст. 52 Экологического кодекса, программ развития территорий и генеральных планов населенных пунктов, проекта отчета по стратегической экологической оценке;
  • проведении оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий), в отношении проектов отчетов о возможных воздействиях;
  • разработке планов мероприятий по охране окружающей среды областными, городскими акиматами на трехлетнюю перспективу;
  • осуществлении государственной экологической экспертизы по объектам государственной экологической экспертизы по:
    • проектным документациям по строительству и (или) эксплуатации объектов I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, предусмотренным для получения экологического разрешения;
    • проектным документациям по строительству и (или) эксплуатации объектов II категорий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе промышленных объектов, производственных зданий и сооружений, прочих сооружений, за исключением объектов жилищно-гражданского назначения;
  • разработке проектов сводных томов предельно допустимых выбросов населенных пунктов.

Инициатор общественных слушаний направляет письмо-запрос на проведение общественных слушаний через информационную систему в акиматы соответствующих областей, городов республиканского значения, столицы, которые полностью или частично расположены в пределах затрагиваемой территории, с указанием предлагаемых мест, доступных для общественности, даты и времени начала проведения общественных слушаний.

Акимат в течение пяти рабочих дней рассматривает письмо-запрос, согласовывает проведение общественных слушаний и направляет письмо-ответ инициатору.

После согласования места, даты и времени проведения общественных слушаний инициатор направляет в подведомственную организацию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и акиматы соответствующих административно-территориальных единиц посредством Информационной системы:

  • заполненную форму рубрики "Общественные слушания";
  • пакет документов, выносимых на общественные слушания в зависимости от предмета общественных слушаний;
  • письмо-ответ о согласовании проведения общественных слушаний;
  • объявление о проведении общественных слушаний или подтверждающий документ о своевременном его размещении в газете и не менее чем в одном теле- или радиоканале.

Документы, выносимые на общественные слушания, размещаются для ознакомления в Информационной системе и официальном интернет-ресурсе акиматов областей, городов республиканского значения, столицы, а также на интернет-ресурсе государственного органа-разработчика, не менее, чем за 30 календарных дней до даты проведения общественных слушаний.

Общественные слушания проводятся под председательством представителя акимата, на территории которого проводятся общественные слушания, или государственного органа-разработчика, с участием представителей уполномоченного органа в области охраны окружающей среды (для объектов I категории), Инициатора и заинтересованной общественности.

В ходе общественных слушаний с начала регистрации до закрытия проводится видео- и аудиозапись.

Общественные слушания считаются несостоявшимися в следующих случаях:

  • при отсутствии представителей заинтересованной общественности;
  • при отсутствии доклада по документам общественных слушаний;
  • при несоответствии информации, изложенной в документах, размещенных в Информационной системе и официальном интернет-ресурсе, докладу и документам, которые заслушиваются на общественных слушаниях посредством открытого собрания;
  • при проведении общественных слушаний на территории административно-территориальных единиц, не входящих в перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности.

О несостоявшихся слушаниях по вышеуказанным причинам объявляет председатель общественных слушаний.

После завершения общественных слушаний секретарь общественных слушаний оформляет Протокол, в который включаются:

  • все вопросы, замечания и предложения общественности, заинтересованной общественности и заинтересованных госорганов, предоставленные в письменной форме или высказанные в ходе проведения общественных слушаний;
  • ответы Инициатора на все поступившие вопросы, замечания и предложения;
  • информация о праве на обжалование протокола в судебном порядке и досудебном порядке согласно АППК РК.

Смешанный формат общественных слушаний

Общественные слушания можно проводить в смешанном формате (открытого собрания и видеконференцсвязи).

Для организации видеоконференции используется платформа, обеспечивающая возможность беспрерывного проведения слушаний без ограничения по времени и числу участников. Также площадка должна позволять визуализировать материалы выступающих (презентации) и организовывать двустороннюю связь для участников в режиме реального времени.

Если возможность организации видеоконференцсвязи отсутствует, общественные слушания проводятся в формате открытого собрания.

Доклад Инициатора на казахском и русском языках сопровождается электронной презентацией с использованием картографических материалов, демонстрирующих, в том числе, место намечаемой деятельности, план с изображением его границ, карту-схему взаиморасположения места осуществления намечаемой деятельности и ближайших к нему селитебных зон, населенных пунктов, водоемов (в том числе водоохранных зон, полос в случае их установления), особо охраняемых территорий, земель сельскохозяйственного назначения, земель государственного лесного фонда), с указанием расстояний до них.

Повторные слушания

При наличии в протоколе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности, не снятых их авторами в ходе проведения общественных слушаний, Инициатор обеспечивает доработку проекта отчета о возможных воздействиях в соответствии с такими замечаниями и предложениями.

При повторной подаче в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды проекта отчета о возможных воздействиях проведение повторных общественных слушаний не требуется, за исключением следующих случаев:

  • если повторно подаваемый проект отчета о возможных воздействиях содержит существенные изменения в намечаемую деятельность, которые ранее не были рассмотрены на общественных слушаниях;
  • если в протоколе ранее проведенных общественных слушаний имеются замечания и (или) предложения общественности, не снятые их авторами в ходе проведения таких общественных слушаний;
  • если при проведении общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства РК к порядку проведения общественных слушаний.

В процессе проведения повторных общественных слушаний проект отчета о возможных воздействиях рассматривается в части, доработанной в соответствии с замечаниями и предложениями.

Любой участник повторных слушаний вправе озвучить свои замечания и предложения в пределах вопросов, подлежащих рассмотрению при их проведении.

Если при проведении предыдущих общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства РК к порядку проведения общественных слушаний, в процессе проведения повторных общественных слушаний проект отчета о возможных воздействиях рассматривается в полном объеме.

Как проводятся общественные слушания в форме публичного обсуждения

Инициатор для проведения общественных слушаний в форме публичных обсуждений не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения публичных обсуждений публикует объявления на казахском и русском языках, не менее чем в одном СМИ, распространяемом на территории всех соответствующих административно-территориальных единиц полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, а также в местах, доступных для заинтересованной общественности, в произвольной форме. В объявлении указывают наименование проекта, сроки проведения общественных слушаний и ссылка на информационную систему.

Для проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений в информационной системе инициатор размещаются следующие документы:

  • проектная документация по строительству и (или) эксплуатации объектов жилищно-гражданского назначения, предусмотренных пунктом 9 Правил № 165;
  • проектная документация по объектам, перечисленным в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8, 9) статьи 87 Кодекса;
  • проекты программ повышения экологической эффективности;
  • проекты справочников по наилучшим доступным техникам;
  • подтверждающий документ о своевременном размещении объявления о проведении общественных слушаний посредством публичных обсуждений не менее чем в одном СМИ (в периодическом печатном издании, через теле- или радиоканал) и в местах, доступных для заинтересованной общественности;

Проекты, подлежащие публичному обсуждению, будут доступны с даты их размещения для предоставления замечаний и предложений в течение:

  • 20 рабочих дней – по объектам, указанным в подпунктах 3), 4), 5), 6), 7), 8) статьи 87 Кодекса;
  • 20 рабочих дней – по проектам программ повышения экологической эффективности;
  • в рамках процедуры выдачи экологических разрешений в течение:
  • 15 рабочих дней – по проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов жилищно-гражданского назначения, предусмотренных пунктом 9 Правил № 165, относящейся к объектам II категории, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду;
  • 10 рабочих дней – по объектам, указанным в подпункте 9) статьи 87 Кодекса;
  • 5 рабочих дней – по объектам, указанным в подпункте 2) статьи 87 Кодекса;
  • 10 рабочих дней – по проектам справочникам по наилучшим доступным техникам;

Замечания и предложения по обсуждаемым проектам принимаются до 18.00 часов последнего дня публичного обсуждения.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, не сформулированные конкретно и не отражающие сути замечаний и предложений или явно не имеющие отношения к предмету общественных слушаний, вносятся в сводную таблицу замечаний и предложений с отметкой "не имеет отношения к предмету общественных слушаний".

По результатам проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений ответственное лицо акимата соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы) в течение двух рабочих дней оформляет и подписывает своей ЭЦП протокол.

Далее акимат размещает его в Информационной системе и на своем официальном интернет-ресурсе.

В случае отсутствия обоснованных ответов Инициатора на поступившие замечания и предложения к проектным документам государственной экологической экспертизы орган, осуществляющий государственную экологическую экспертизу, направляет ответ о необходимости проведения повторных публичных обсуждений.

Приказ вводится в действие с 23 марта 2024 года.

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