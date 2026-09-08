Правила проведения общественных слушаний по вопросам экологии изменили в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 31 августа 2026 года внес поправки в Правила проведения общественных слушаний, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточнено понятие:

общественные слушания – одна из форм общественного участия в принятии государственных и управленческих решений, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития РК, посредством открытых собраний, публичных обсуждений в Цифровой системе "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК (Цифровая система)";

Также говорится, что повторные слушания проводятся при повторной подаче заявления на государственную экологическую экспертизу после получения отказа в выдаче экологического разрешения, если при проведении общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства РК к порядку проведения общественных слушаний, за исключением нарушения срока подписания протокола общественных слушаний, при условии, что такое нарушение не повлияло на полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе.

В правила добавили новую норму, согласно которой:

При наступлении чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также при введении чрезвычайного и военного положения срок действия протокола приостанавливается на период действия указанных событий.

Общественные слушания в форме открытого собрания проводятся при осуществлении государственной экологической экспертизы по объектам государственной экологической экспертизы по:

проектным документациям по строительству или эксплуатации объектов I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, предусмотренным для получения экологического разрешения;

проектным документациям по строительству или эксплуатации объектов II категорий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе промышленных объектов, производственных зданий и сооружений, прочих сооружений, за исключением объектов жилищно-гражданского назначения;

при разработке целевых показателей качества окружающей среды (новое основание. – Прим. ред.).

Инициатор после согласования места, даты и времени проведения общественных слушаний направляет в подведомственную организацию уполномоченного органа в области охраны окружающей среды для размещения в Цифровой системе и местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц (столицы, областей, городов республиканского значения) посредством Цифровой системы:

заполненную форму рубрики "Общественные слушания";

пакет документов, выносимых на общественные слушания в зависимости от предмета общественных слушаний;

письмо-ответ о согласовании проведения общественных слушаний;

объявление о проведении общественных слушаний или подтверждающий документ о своевременном его размещении в периодическом печатном издании (газета) и не менее чем в одном теле- или радиоканале.

На общественные слушания, проводимые посредством открытого собрания, предоставляются следующие документы в отношении объектов обязательной государственной экологической экспертизы:

проектная документация по строительству или эксплуатации объектов I категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, предусмотренная для получения экологического разрешения, нетехническое резюме к проектной документации;

проектная документация по строительству или эксплуатации объектов II категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе промышленных объектов, производственных зданий и сооружений, прочих сооружений, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) пункта 9 Правил № 165, нетехническое резюме к проектной документации.

Кроме того, на общественные слушания, проводимые посредством открытого собрания, предоставляются следующие новые документы:

проекты сводных томов предельно допустимых выбросов населенных пунктов;

проекты целевых показателей качества окружающей среды.

Документы, выносимые на общественные слушания, размещаются для ознакомления в Цифровой системе и официальном интернет-ресурсе местных исполнительных органов, а также на интернет-ресурсе государственного органа-разработчика, не менее, чем за тридцать календарных дней, а по видам деятельности в период разведки углеводородов, за исключением намечаемой деятельности в период разведки углеводородов на участках недр, осуществляемой на море, – не менее пятнадцати рабочих дней до даты проведения общественных слушаний.

В правила добавили новую норму:

В случае изменения инициатором после согласования с местными исполнительными органами или представителем местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы места и (или) времени проведения общественных слушаний уведомление о таких изменениях размещается инициатором не позднее чем за пять рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний в Цифровой системе и на официальных интернет-ресурсах местных исполнительных органов соответствующих административно-территориальных единиц.

Замечания и предложения социального, бытового, культурного, личного и иного характера подлежат учету при условии обоснованности их связи с воздействием намечаемой или осуществляемой деятельности на окружающую среду.

При повторной подаче в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды проекта отчета о возможных воздействиях проведение повторных общественных слушаний не требуется, за исключением следующих случаев:

если при проведении общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства РК к порядку проведения общественных слушаний, за исключением нарушения срока подписания протокола общественных слушаний, при условии что такое нарушение не повлияло на полноту и достоверность сведений отраженных в протоколе.

Если при проведении предыдущих общественных слушаний были допущены нарушения требований экологического законодательства РК к порядку проведения общественных слушаний, за исключением нарушения срока подписания протокола общественных слушаний, в процессе проведения повторных общественных слушаний проект отчета о возможных воздействиях рассматривается в полном объеме.

Уточняется, что общественные слушания в форме публичного обсуждения в Цифровой системе проводятся Инициатором по:

проектной документации по строительству или эксплуатации объектов жилищно-гражданского назначения, предусмотренных пунктом 9 Правил №165 в процессе проведения государственной экологической экспертизы.

Местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц (столицы, областей, городов республиканского значения) размещают объявление на казахском и русском языках в произвольной форме с указанием инициатора, наименования проекта, сроков проведения общественных слушаний, а также определяют лицо, ответственное за координацию общественных слушаний в форме публичного обсуждения.

Приказ вводится в действие с 8 сентября.