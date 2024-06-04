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Министерство науки и высшего образования наделили новыми функциями

Министерство науки и высшего образования наделили новыми функциями, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 15:04 Фото: primerminister.kz
Правительство Казахстана приняло постановление, которым вносятся изменения и дополнения в постановление от 19 августа 2022 года "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, с 8 июня 2024 года у министерства появятся следующие функции:

  • разработка и утверждение критерия включения проверяемого субъекта в полугодовой план проведения периодической проверки в сфере развития языков;
  • разработка и утверждение типовых правил научной этики;
  • согласование правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот;
  • определение областей для проведения фундаментальных научных исследований;
  • определение международных рецензируемых издательств (журналов) для подготовки и публикации научных трудов ведущих ученых.  

с 7 июля 2024 года:

  • разработка и утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки и отчетов по их выполнению.  

с 1 января 2025 года добавятся новые функции:

  • координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из государственного бюджета и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
  • осуществление координации работы отраслевых уполномоченных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в рамках научных, научно-технических проектов и программ.  

 Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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