Министерство науки и высшего образования наделили новыми функциями

Фото: primerminister.kz

Правительство Казахстана приняло постановление, которым вносятся изменения и дополнения в постановление от 19 августа 2022 года "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, с 8 июня 2024 года у министерства появятся следующие функции: разработка и утверждение критерия включения проверяемого субъекта в полугодовой план проведения периодической проверки в сфере развития языков;

разработка и утверждение типовых правил научной этики;



согласование правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот;

определение областей для проведения фундаментальных научных исследований;

определение международных рецензируемых издательств (журналов) для подготовки и публикации научных трудов ведущих ученых. с 7 июля 2024 года: разработка и утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки и отчетов по их выполнению. с 1 января 2025 года добавятся новые функции: координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из государственного бюджета и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;

осуществление координации работы отраслевых уполномоченных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в рамках научных, научно-технических проектов и программ. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Читайте также В Иле-Алатауском нацпарке пересмотрят режим природопользования Как будет развиваться водная отрасль Казахстана: разработан комплексный план Установление опеки над недееспособными: разработаны правила

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