Министерство науки и высшего образования наделили новыми функциями
Фото: primerminister.kz
Правительство Казахстана приняло постановление, которым вносятся изменения и дополнения в постановление от 19 августа 2022 года "О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Так, с 8 июня 2024 года у министерства появятся следующие функции:
- разработка и утверждение критерия включения проверяемого субъекта в полугодовой план проведения периодической проверки в сфере развития языков;
- разработка и утверждение типовых правил научной этики;
- согласование правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот;
- определение областей для проведения фундаментальных научных исследований;
- определение международных рецензируемых издательств (журналов) для подготовки и публикации научных трудов ведущих ученых.
с 7 июля 2024 года:
- разработка и утверждение правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности, финансируемых из государственного бюджета, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки и отчетов по их выполнению.
с 1 января 2025 года добавятся новые функции:
- координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из государственного бюджета и государственного заказа местного исполнительного органа области, города республиканского значения и столицы, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;
- осуществление координации работы отраслевых уполномоченных органов, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в рамках научных, научно-технических проектов и программ.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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