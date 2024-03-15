ИИН иностранцам будут присваивать по новым правилам

Министерство внутренних дел приказом от 29 февраля 2024 года утвердило в новой редакции Правила оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК", сообщает Zakon.kz.

Согласно обновленным правилам, иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается к услугодателю через Государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления.

Ранее допускалось для оформления ИИН обращаться как в Госкорпорацию, так и через портал электронного правительства.

К заявлению следует приложить документ удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением РК с соответствующей стороной или Правительством РК). Данные по фамилии, имени, отчеству заполняются в соответствии с машиносчитываемой зоной, а данные по дате рождения, месту рождения, гражданству и так далее, заполняются в соответствии с зоной визуальной проверки.

Если в документе отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующий нотариально-заверенный перевод документа.

При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору казахстанского суда к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление по особой форме. Такое заявление заверяет начальник учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС), а подает представитель учреждения УИС по месту отбывания наказания осужденного.

Корректировка ИИН

Чтобы скорректировать ИИН иностранцу (или его законному представителю) следует подать соответствующее заявление в Госкорпорацию.

К заявлению прилагают:

документ удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением РК с соответствующей стороной или Правительством РК).

свидетельство о перемене установочных данных;

нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя.

Лица, признанные беженцами в Казахстане, для оказания государственной услуги предъявляют удостоверение беженца.

При обращении иностранца работник Государственной корпорации осуществляет:

идентификацию личности;

проверку документов на достоверность указанных в них сведений, а также соответствие указанному выше перечню;

оформление заявки в ИИС ЦОН.

В процессе оформления заявки по формированию ИИН, в ИИС ЦОН вносится номер паспорта иностранного гражданина. Через интеграцию ИИС ЦОН с ЕИС "Беркут" заполняются установочные данные об иностранце и проверяется факт о пересечении государственной границы РК, подтверждающий его пребывание.

К заявке на формирование ИИН прилагаются электронные копии документа, удостоверяющего личность, и его нотариально удостоверенного перевода.

При отсутствии документов, удостоверяющих личность, сведения об услугополучателе заносятся в ИИС ЦОН на основе данных, указанных им в заявлении. Далее сотрудник ЦОНа направляет заявку в ИС МП.

При приеме документов через Госкорпорацию иностранцу выдается расписка. При этом день обращения не входит в срок оказания государственной услуги.

За получением готового ИИН иностранцу нужно лично обратиться в Госкорпорацию и предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.

В каких случаях иностранцу откажут в выдаче ИИН:

установление недостоверности представленных документов, или сведений, содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя или представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания госуслуги, требованиям правил;

отсутствие согласия на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;

законами РК могут устанавливаться иные основания для отказа в оказании государственных услуг.

Приказ вводится в действие с 25 марта 2024 года.