ИИН иностранцам будут присваивать по новым правилам
Согласно обновленным правилам, иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается к услугодателю через Государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления.
Ранее допускалось для оформления ИИН обращаться как в Госкорпорацию, так и через портал электронного правительства.
К заявлению следует приложить документ удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением РК с соответствующей стороной или Правительством РК). Данные по фамилии, имени, отчеству заполняются в соответствии с машиносчитываемой зоной, а данные по дате рождения, месту рождения, гражданству и так далее, заполняются в соответствии с зоной визуальной проверки.
Если в документе отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующий нотариально-заверенный перевод документа.
При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору казахстанского суда к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление по особой форме. Такое заявление заверяет начальник учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС), а подает представитель учреждения УИС по месту отбывания наказания осужденного.
Корректировка ИИН
Чтобы скорректировать ИИН иностранцу (или его законному представителю) следует подать соответствующее заявление в Госкорпорацию.
К заявлению прилагают:
- документ удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением РК с соответствующей стороной или Правительством РК).
- свидетельство о перемене установочных данных;
- нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя.
Лица, признанные беженцами в Казахстане, для оказания государственной услуги предъявляют удостоверение беженца.
При обращении иностранца работник Государственной корпорации осуществляет:
- идентификацию личности;
- проверку документов на достоверность указанных в них сведений, а также соответствие указанному выше перечню;
- оформление заявки в ИИС ЦОН.
В процессе оформления заявки по формированию ИИН, в ИИС ЦОН вносится номер паспорта иностранного гражданина. Через интеграцию ИИС ЦОН с ЕИС "Беркут" заполняются установочные данные об иностранце и проверяется факт о пересечении государственной границы РК, подтверждающий его пребывание.
К заявке на формирование ИИН прилагаются электронные копии документа, удостоверяющего личность, и его нотариально удостоверенного перевода.
При отсутствии документов, удостоверяющих личность, сведения об услугополучателе заносятся в ИИС ЦОН на основе данных, указанных им в заявлении. Далее сотрудник ЦОНа направляет заявку в ИС МП.
При приеме документов через Госкорпорацию иностранцу выдается расписка. При этом день обращения не входит в срок оказания государственной услуги.
За получением готового ИИН иностранцу нужно лично обратиться в Госкорпорацию и предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность.
В каких случаях иностранцу откажут в выдаче ИИН:
- установление недостоверности представленных документов, или сведений, содержащихся в них;
- несоответствие услугополучателя или представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания госуслуги, требованиям правил;
- отсутствие согласия на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги;
- законами РК могут устанавливаться иные основания для отказа в оказании государственных услуг.
Приказ вводится в действие с 25 марта 2024 года.