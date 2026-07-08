Обновлены правила формирования ИИН иностранцам

Приказом министра внутренних дел от 30 июня 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Оказание государственной услуги осуществляется через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Иностранный гражданин или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается к услугодателю через Государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления с приложением документов.

При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранных граждан, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда РК к лишению свободы, основанием для получения государственной услуги является заявление.

Для корректировки ИИН физическое лицо (или его законный представитель) также обращается к услугодателю через Государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления.

Заявление о формировании ИИН от имени иностранного гражданина, лица без гражданства или лица с неурегулированным статусом, содержащегося в местах лишения свободы, заверенное начальником учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС), подает представитель учреждения УИС по месту отбывания наказания осужденного.

При обращении услугополучателя работник Государственной корпорации осуществляет:

идентификацию личности услугополучателя;

проверку документов на достоверность указанных в них сведений, а также соответствие Перечню;

оформление заявки в ИЦС ЦОН.

В процессе оформления заявки по формированию ИИН, в ИЦС ЦОН вносится номер паспорта услугополучателя. Посредством интеграции ИЦС ЦОН с ЕЦС "Беркут" заполняются установочные данные об иностранном гражданине и проверяется факт о пересечении государственной границы РК, подтверждающий его пребывание.

К заявке на формирование ИИН прилагаются электронные копии документа, удостоверяющего личность, и его нотариально удостоверенного перевода.

При отсутствии документов, удостоверяющих личность, сведения об услугополучателе заносятся в ИЦС ЦОН на основе данных, указанных им в заявлении.

При приеме документов через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка о приеме соответствующих документов.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов согласно Перечню, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

Повторное представление документов осуществляется после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом услугополучателю устанавливается разумный срок для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующей государственной услуги, и не должен превышать его.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок работник Государственной корпорации отказывает в приеме заявления и документов.

Заявки на формирование и корректировки ИИН с ИЦС ЦОН поступают на исполнение в ЦС МС.

Оператор МВД проверяет поступающие заявки на корректность. В случае соответствия требованиям к заполнению заявки осуществляет процедуру формирования либо корректировку ИИН и посредством интеграции направляет в ИЦС ЦОН результат рассмотрения.

При одобрении заявки работник Государственной корпорации распечатывает Регистрационное свидетельство.

В случае устранения причин отказа в оказании государственной услуги услугополучатель может обратиться повторно для получения государственной услуги.

Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы Государственной корпорации при личном обращении:

услугополучателя при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в оригинале или свидетельства лица, ищущего убежище;

законного представителя услугополучателя с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство;

поверенного лица услугополучателя по нотариально удостоверенной доверенности на получение результата государственной услуги;

либо представителя УИС, в котором отбывает наказание услугополучатель.

Приказ вводится в действие с 17 июля 2026 года.