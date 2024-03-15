Опровержение и акт защиты: какие новые возможности появятся у адвокатов

Презумпция невиновности – важнейший принцип правосудия, но он, бывает, нарушается. Чтобы исключить эксцессы, в РК предлагается усилить состязательность уголовного процесса, для чего дать дополнительные возможности адвокатам для защиты подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, пишет Zakon.kz.

Ситуация, к сожалению, нередкая. Произошло преступление. И органы уголовного преследования разместили информацию в СМИ о подозреваемом, которая нарушает принцип презумпции невиновности хотя бы тем, что заранее "очерняет" фигуру подозреваемого, не говоря уже о том, что создает общественный резонанс и тем самым влияет на ход следствия.

Так вот, поправками в уголовное законодательство это положение вещей планируют изменить. А именно, адвокату будет предоставлено право публиковать в СМИ опровержение на публикацию органов уголовного преследования в отношении подзащитного. Разумеется, с его согласия и – что особенно важно – не разглашая данные досудебного расследования, то есть требование статьи 201 УПК.

И это не единственная новелла, предлагающая предоставить дополнительные возможности защитнику, чтобы увеличить состязательность процесса. Их список довольно внушительный:

предоставить адвокатам право вносить в суд документ, противоположный обвинительному акту, – акт защиты ;

; предоставить адвокатам право публиковать в средствах массовой информации опровержение на публикацию органов уголовного преследования в отношении подзащитного, не разглашая данные досудебного расследования;

на публикацию органов уголовного преследования в отношении подзащитного, не разглашая данные досудебного расследования; предоставить адвокатам доступ к госсекретам на основании подписки о неразглашении;

на основании подписки о неразглашении; предоставить адвокатам право ознакомления с материалами оперативно-розыскной деятельности (ОРД), контрразведывательной деятельности (КРД), негласными следственными действиями (НСД) при направлении их на экспертизу ;

с материалами оперативно-розыскной деятельности (ОРД), контрразведывательной деятельности (КРД), негласными следственными действиями (НСД) ; предоставить адвокатам право назначения экспертизы по всем объектам (сейчас возможно только в случае отсутствия необходимости в истребовании объектов исследования от органа, ведущего уголовный процесс);

по всем объектам (сейчас возможно только в случае отсутствия необходимости в истребовании объектов исследования от органа, ведущего уголовный процесс); установить возможность адвокатов напрямую задавать вопросы эксперту без ходатайства перед следователем ;

; исключить возможность суда назначать процессуальные действия по собственной инициативе, сохранив возможность ходатайства таких действий сторонами перед судом.

Каждая позиция обоснована. Например, зачем предлагается предоставлять адвокатам право вносить в суд документ, противоположный обвинительному акту, – акт защиты?

Дело в том, что сейчас обвинительный акт "заходит" в суд с материалами уголовного дела. Это способствует формированию у судей "обвинительного уклона". Что и намерены исправить. При этом акт защиты, отображающий основные доказательства и опровержения стороны защиты, является правом адвоката, а не обязанностью, и не ограничивает адвоката в заявлении ходатайств в ходе главного судебного разбирательства.

Что касается доступа к госсекретам, то это не прихоть. В настоящее время в связи с отсутствием обособленной процедуры оформления допуска адвоката на участие в деле, которому присвоен гриф секретности, либо ознакомление с материалами, содержащими государственные секреты, адвокат вынужден получать допуск в общем порядке, что затягивает процесс.

Разумеется, доступ к госсекретам предполагает принятие обязательств об их неразглашении.

Следующий пункт: учитывая доказательственное значение результатов судебной экспертизы, необходимо предоставление и другой возможности. А именно, при инициировании адвокатом производства экспертизы по своему запросу исключить из закона условие о возможности реализации данного права только в случае отсутствия необходимости истребовать объекты исследования от органа, ведущего уголовный процесс (c предоставлением возможности получения экспертом необходимых объектов в соответствующем органе).

Дело в том, что такое требование нивелирует возможность обеспечения альтернативной доказательственной базы для защиты подзащитного.

Кроме того, в настоящее время адвокат ходатайствует перед следователем, чтобы поставить перед экспертом вопросы. При этом следователь может отклонить такое ходатайство.

Такое отсутствие возможности ознакомления с материалами оперативно-розыскной деятельности, контрразведовательной деятельности и негласными следственными действиями ставит адвоката в заранее "проигрышное" положение.

Все перечисленные и множество других поправок вносится в действующее законодательство проектом закона, о котором Zakon.kz публиковал статью ранее. Напомним, законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов" 13 марта 2024 года был принят в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.