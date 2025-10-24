Кто защитит адвоката: как соблюдение их прав влияет на правосудие

Сегодня от того, насколько эффективно защищены права адвокатов, напрямую зависит возможность граждан получать справедливую защиту своих интересов, добиваться правды и справедливости в судах и иных органах. Насколько защищены адвокаты, – в материале корреспондента Zakon.kz.

Сегодня защита профессиональных прав адвокатов является гарантией соблюдения прав граждан и интересов юридических лиц. Адвокатура является важным элементом правового государства и ее основная задача, – защищать права и законные интересы физических и юридических лиц в судебных и иных инстанциях.

"Эффективная работа адвокатов невозможна без их профессиональной независимости и надежной правовой защиты. В зависимости от того, насколько высок статус адвоката и надежна его защита, зависит уверенность любого члена общества в своем благополучии и в целом состоянии правосудия в стране. Еще в начале XX века выдающийся юрист Иван Фойницкий сказал, что без адвоката немыслимо надлежащее отправление правосудия в суде. Это высказывание и в настоящее время не потеряло своей актуальности", – пояснил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Костанайской области Кайрат Жапаев.

Спикер отметил, что основным нормативно-правовым актом, регулирующим статус адвокатов в Казахстане, является закон об адвокатской деятельности и юридической помощи. Дополнительная защита адвокатов обеспечивается статьями 13 и 39 Конституции, Уголовно-процессуальным кодексом, где закрепляется участие адвоката в уголовных делах, а также гражданско-процессуальным кодексом, который регулирует участие адвоката в гражданском судопроизводстве.

Государство предоставляет адвокатам следующие гарантии: неприкосновенность личности адвоката, его жилища, транспорта, служебных помещений, документов и корреспонденции. Недопустимо вмешательство в адвокатскую деятельность со стороны сотрудников правоохранительных органов и любых госслужб. Адвокат не может быть допрошен как свидетель относительно сведений, ставших ему известными при оказании юридической помощи. А при наличии угроз адвокату и его семье государством может быть предоставлена защита.

"16 июля 2025 года главой государства был подписан закон, предусматривающий масштабные изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс. Особое внимание уделено вопросам защиты прав адвокатов", – добавил Жапаев.

По его словам, поправки внесены в статью 408 – это посягательство на жизнь судьи, судьи Конституционного суда, лица, осуществляющего правосудие, досудебное расследование, или лиц, оказывающих юридическую помощь. Статьей 409, где говорится об угрозах или насильственных действиях в отношении лиц, осуществляющих правосудие, – также закреплены и адвокаты. В статье 411, где в отношении лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, закреплена норма о клевете в отношении судьи, судьи Конституционного суда, присяжных заседателей, а также адвокатов. Кроме того, переработана статья 435 – воспрепятствование законной деятельности адвокатов. Также предусмотрена ответственность за воспрепятствование их законной деятельности. Кроме того, в уголовно–процессуальном кодексе добавлена статья 305, примечание 1, в котором указываются все доводы и ходатайства со стороны защиты. Это весьма важное нововведение.

Адвокатура – это неотъемлемая часть правовой системы, без которой невозможна защита прав человека.

"Защита профессиональных прав адвокатов – это не только вопрос справедливости, но и условие обеспечения прав и свобод каждого гражданина. Каждая независимая, уважаемая и защищенная адвокатура – это основа правового государства и гарантия справедливости". заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Костанайской области Кайрат Жапаев

В свою очередь, член президиума республиканской коллегии адвокатов Ешмухамет Шиктыбаев добавил, что в законодательстве многих стран установлена повышенная ответственность за нарушение прав адвокатов и гарантии их независимости. Так, в статье 668 Административного кодекса Казахстана предусмотрена ответственность за воспрепятствование осуществлению законной деятельности адвокатов, коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской конторы.

"По моим сведениям, департамент юстиции составляет протоколы по таким материалам, и эти материалы направляются в суд. В июле 2025 года в статью 435 Уголовного кодекса внесены изменения, и сейчас достаточно самого факта воспрепятствования законной деятельности адвокатов: правонарушитель может быть привлечен к ответственности", – подчеркнул Шиктыбаев.

Эксперт отметил, что под нарушением профессиональных прав адвокатов необходимо понимать любые умышленные действия или бездействие судов, специальных и правоохранительных органов, прокуратуры и иных органов и лиц, направленные на воспрепятствование и вмешательство в профессиональную деятельность адвокатов. Кроме того, это может быть преследование за профессиональную деятельность, активную позицию в связи с оказанием юридической помощи физическим или юридическим лицам, а также любые действия, которые нарушают гарантии адвокатской деятельности, закрепленные в кодексе. К ним можно отнести негласные следственные действия, недопуск к участию в делах, по которым заключен договор, недопуск на свидание с клиентом, допрос адвокатов по делу клиентов, проверка, досмотр досье адвоката по делам, в которых он принимает участие.

"Чаще всего такие нарушения допускаются, когда активного или неудобного адвоката необходимо исключить из процесса. Порой склоняют адвоката к принятию позиции стороны обвинения против интересов самого клиента. По всем нарушениям прав адвокатов президиум республиканской коллегии направляет обращения в соответствующие органы о принятии мер к виновным лицам", – добавил Шиктыбаев.

Он отметил, что в настоящее время повысилась эффективность защиты профессиональных прав адвокатов. Соблюдение их профессиональных прав, в свою очередь, ведет к гарантиям вынесения законных, обоснованных и справедливых судебных актов, соблюдению принципов презумпции невиновности, обеспечению полноты, всесторонности и объективности, исключению факторов привлечения невиновных к ответственности.