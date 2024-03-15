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Законодательство РК

У воинских формирований Казахстана появится единый образец Грамоты президента

Грамота президента к Боевому Знамени воинской части и учреждения, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 12:19 Фото: МО РК
Министерство обороны подготовило проект приказа "Об утверждении описания и образца бланка Грамоты президента РК к Боевому Знамени воинской части и учреждения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Образцы Грамоты подготовлены Министерством обороны совместно со Службой государственной охраны, Комитетом национальной безопасности, Министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям. 

Бланк Грамоты президента Республики Казахстан к Боевому Знамени воинской части и учреждения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК изготавливается из белой мелованной бумаги формата А3.

Страницы Грамоты имеют по периметру орнаментальную рамку из национальных узоров золотистого тиснения. 

Грамота президента к Боевому Знамени воинской части и учреждения, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 12:19

Фото: МО РК

Грамоты Президента к Боевому Знамени воинской части и учреждения, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 12:19

Фото: МО РК

Грамота президента к Боевому Знамени воинской части и учреждения, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 12:19

Фото: МО РК

Грамота помещается в папку голубого цвета. На лицевой стороне папки по центру изображен Государственный герб РК цвета золота.

Грамота президента к Боевому Знамени воинской части и учреждения, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 12:19

Фото: МО РК

Как поясняют в Минобороны, принятие проекта позволит привести к единообразию оформление и содержание бланка Грамоты президента РК к Боевому Знамени воинской части и учреждения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 апреля.

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