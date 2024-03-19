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В Казахстане увеличат норму по использованию пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных

В Казахстане увеличат норму по использованию пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 16:43 Фото: Zakon.kz
Комитет по управлению земельными ресурсами подготовил поправки в Правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции говорится, что сельскохозяйственный производитель при использовании земель сельскохозяйственного назначения соблюдает севообороты в соответствии с планом севооборотов, который утверждается на основании рекомендаций научных организаций, издаваемых для общего пользования.

При использовании пастбищ cельскохозяйственный производитель обеспечивает наличие сельскохозяйственных животных в количестве не менее 50% от нормы нагрузки и не превышающем ее.

В действующей редакции правил норма на наличие сельхозживотных установлена в количестве не менее 20%.

Как поясняется, изменения вносятся с целью приведения в соответствие с подпунктом 11 пункта 5 статьи 1 закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ", в котором говорится о необходимости удовлетворения нужд населения в пастбищах для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, в том числе общественных пастбищах. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 апреля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменились правила рубки деревьев.

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