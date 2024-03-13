В Казахстане изменились правила рубки деревьев

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 6 марта 2024 года внес изменения и дополнения в некоторые приказы по вопросам рубки деревьев, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах отвода и таксации лесосек на участках государственного лесного фонда пункт 24 изложен в следующей редакции:

Предварительный отбор деревьев в рубку производится для всех постепенных и выборочных рубок, а также для рубок ухода за лесом (за исключением осветлений, прореживаний и проходных рубок при среднем диаметре древостоев менее 8 сантиметров и выборочных санитарных рубок (кроме рубки сухостоя в молодняках, разработки бурелома, ветровала, уборки валежных деревьев, ликвидации последствий крупных лесных пожаров (верховых) площадью более 100 гектаров).

При этом отобранные в рубку деревья отмечаются глубокой затеской на высоте 1,3 метра, а с диаметра 8 сантиметров и выше, кроме того, клеймятся у корневой шейки.

Вместе с тем уточняется, что денежная оценка отпускаемой на корню древесины, а также второстепенных древесных ресурсов производится по каждой лесосеке (делянке) на основе ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, установленных пунктом 2 статьи 587 Налогового кодекса.



Учет древесины, отпускаемой на корню, в зависимости от способов рубок производится:



по площади (применяется при всех видах сплошных рубок, за исключением ликвидации последствий крупных лесных пожаров (верховых) площадью более 100 гектаров);

по числу деревьев, назначаемых в рубку.

Учет по числу деревьев, назначаемых в рубку, применяется при проведении:

добровольно-выборочных (выборочные рубки), постепенных и длительно-постепенных рубок (постепенные рубки);

прореживаний, проходных рубок при среднем диаметре древостоя 8 сантиметров и более;

выборочных санитарных рубок (кроме рубки сухостоя в молодняках);

при рубке единичных деревьев.

При учете отпускаемой древесины по числу деревьев, назначаемые в рубку деревья предварительно клеймятся.

по количеству заготовленных лесоматериалов.

При этом учет по количеству заготовленных лесоматериалов производится, если предварительно не представляется возможным определить запас подлежащей вырубке древесины:

при осветлениях и прочистках;

при прореживаниях и проходных рубках, если средний диаметр назначаемых в рубку древостоев менее 8 сантиметров;

при вырубке сухостоя в молодняках, буреломе, ветровале, уборке валежных деревьев;

при ликвидации последствий крупных лесных пожаров (верховых) площадью более 100 гектаров.

В Правилах рубок леса на участках государственного лесного фонда изменен пункт, касающийся сплошных санитарных рубок.

Так, говорится, что при проведении сплошных санитарных рубок площадь каждой делянки устанавливается не более 5 гектаров, на участках гарей более 100 гектаров – не более 25 гектаров, при ликвидации в ленточных борах последствий крупных лесных пожаров (верховых) площадью более 1000 гектаров площадь делянки устанавливается по площади квартала.



При отсутствии возможности использования порубочных остатков очистка лесосек производится следующими способами:



путем измельчения порубочных остатков до 1 метра по длине и равномерного их разбрасывания по всей площади вырубки;

путем выноса за пределы лесосеки на участки не занятые лесом и складирования в кучи с последующим их сжиганием в сроки согласно правилам пожарной безопасности в лесах;

на больших площадях гарей во избежание предотвращения остепнения и эрозии почв, путем измельчения порубочных остатков до состояния щепы специальными механизмами и равномерного их разбрасывания по всей площади гари.

Способы очистки мест рубок указываются лесовладельцем в лесорубочном билете.

Также говорится, что при проведении рубок в зимний период со снеговым покровом глубиной более 50 сантиметров очистка лесосек, как исключение, проводится весной, до наступления пожароопасного сезона.

Приказ вводится в действие с 23 марта 2024 года.