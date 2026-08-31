В Казахстане снижают нормы нагрузки для признания пастбищ неиспользуемыми

Министерство сельского хозяйства подготовило проект изменений в Правила организации и проведения мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, сообщает Zakon.kz.

Правила приведут в соответствие с пп. 3) п. 4 ст. 92 Земельного кодекса, в который законом от 14 июля 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления" внесены изменения в уменьшении процентов наличия сельскохозяйственных животных от нормы нагрузки с пятидесяти до тридцати от предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ, для определения их неиспользования.

Изменения и дополнения вносятся для организации и проведения мониторинга использования земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, говорится в пояснительной таблице к документу.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 сентября.