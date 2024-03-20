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В Казахстане для перехода на цифровое вещание будут привлекать региональные СМИ

В Казахстане для перехода на цифровое вещание будут привлекать региональные СМИ, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 12:03 Фото: pixabay
Министерство культуры и информации подготовило поправки в Правила перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что за шесть месяцев до перехода на ЦЭТВ согласно утвержденному графику местные исполнительные органы проводят информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам порядка и сроков перехода на ЦЭТВ с привлечением региональных и республиканских средств массовой информации. 

Как поясняют в Минкультуры, разработка данного нормативного документа позволит привлечь МИО региональные СМИ для информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам порядка и сроков перехода на цифровое телевидение.

"Учитывая что, начиная с 2022 года переход на ЦЭТВ осуществляется в разрезе городов, районов, сельских населенных пунктов, полагаем целесообразным привлечь МИО, региональные СМИ для информационно-разъяснительной работы с населением", - говорится в обосновании. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширили информационно-коммуникационную инфраструктуру "электронного правительства"

Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство культуры и информации Казахстан
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