В Казахстане для перехода на цифровое вещание будут привлекать региональные СМИ

Министерство культуры и информации подготовило поправки в Правила перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что за шесть месяцев до перехода на ЦЭТВ согласно утвержденному графику местные исполнительные органы проводят информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам порядка и сроков перехода на ЦЭТВ с привлечением региональных и республиканских средств массовой информации.

Как поясняют в Минкультуры, разработка данного нормативного документа позволит привлечь МИО региональные СМИ для информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам порядка и сроков перехода на цифровое телевидение.

"Учитывая что, начиная с 2022 года переход на ЦЭТВ осуществляется в разрезе городов, районов, сельских населенных пунктов, полагаем целесообразным привлечь МИО, региональные СМИ для информационно-разъяснительной работы с населением", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане расширили информационно-коммуникационную инфраструктуру "электронного правительства"