Цифровое телевидение и радио: обновлены правила перехода

Министр культуры и информации приказом от 10 сентября 2024 года утвердила Правила перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.

Порядок перехода на цифровое эфирное телерадиовещание (ЦЭТВ) осуществляется путем поэтапного отключения аналоговых передающих средств на сети аналогового эфирного телерадиовещания (АЭТВ) на административно-территориальных единицах согласно срокам, определенным уполномоченным органом.

Отключение аналоговых передающих средств на сети АЭТВ проводится национальным оператором и операторами телерадиовещания.

Отключение аналоговых передающих средств на сети АЭТВ на административно-территориальных единицах проводится при вводе в эксплуатацию сети ЦЭТВ, обеспечивающей распространение сигналов ЦЭТВ на территории административно-территориальной единицы.

При этом национальный оператор представляет сведения уполномоченному органу и местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы (МИО), осуществляющим в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории, о сроках ввода в эксплуатацию радиотелевизионных станций ЦЭТВ и территории покрытия ЦЭТВ в разрезе населенных пунктов, не менее чем за три месяца до ввода в эксплуатацию радиотелевизионных станций ЦЭТВ.

МИО до перехода на ЦЭТВ организует обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками.

Уполномоченный орган за месяц до завершения каждого этапа отключения АЭТВ согласно срокам запрашивает в МИО информацию о завершении обеспечения приставками получателей государственной адресной социальной помощи.

После перехода на ЦЭТВ разрешения на использование радиочастотного спектра и лицензии на занятие деятельностью по распространению теле-, радиоканалов, выданные телеканалам при аналоговом телерадиовещании, за исключением аналоговых полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), на территории административно-территориальных единиц, которые не охватываются ЦЭТВ, прекращают свои действия.

При этом теле-, радиоканалы на сети ЦЭТВ распространяются в соответствии с установленными тарифами на основании заключенных договоров между телерадиокомпаниями и операторами телерадиовещания.

За 6 месяцев до перехода на ЦЭТВ согласно срокам МИО проводит информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам порядка и сроков перехода на ЦЭТВ с привлечением региональных и/или республиканских СМИ.

Порядок и сроки перехода на ЦЭТВ размещаются на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа, национального оператора и МИО.

Информационное освещение вопросов перехода на ЦЭТВ в средствах массовой информации, в том числе на официальных интернет-ресурсах, охватывает следующую информацию:

преимущество ЦЭТВ перед АЭТВ;

порядок и сроки перехода на ЦЭТВ;

перечень доступных цифровых платных и бесплатных телеканалов в административно-территориальных единицах;

минимально допустимые требования к приставкам;

перечень административно-территориальных единиц (село, поселок, сельский округ, район, город, район в городе), не покрытых сигналом ЦЭТВ, и рекомендации по решению вопроса приема альтернативных видов теле-, радиосигналов;

номер телефона "Горячая линия";

условия и порядок получения приставок для физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи;

инструкции по подключению приставок.

Национальный оператор и МИО организуют информационную поддержку по вопросам перехода на ЦЭТВ в течение всего периода времени и трех месяцев после завершения перехода на ЦЭТВ.

Приказ вводится в действие с 28 сентября 2024 года.

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