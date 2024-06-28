Торговля органами, проституция, принуждение к попрошайничеству: как за это усилят наказание в РК

Пакет законов по вопросам противодействия торговле людьми, ранее принятый Мажилисом 27 июня 2024 года, одобрен Сенатом и направлен на подпись главе государства. Поправки нацелены не только на борьбу с современным рабством, но и усиливают ответственность за вандализм, пишет Zakon.kz.

Рабство – это древнее зло – по-прежнему существует, хотя и незаконно. Подсчитано, что годовой оборот этого криминального бизнеса во всем мире составляет 270 млрд долларов. И доходы работорговцев растут год от года. Как и число вовлеченных.

Современное рабство, впрочем, этим именем не называют. Говорят так: торговля людьми и эксплуатация. Программный международный документ, где дается классическая формулировка, что это такое и как с этим злом бороться, появился в 2000 году. Именно тогда была принята Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, подписанная на Сицилии, в городе Палермо (по иронии судьбы, родине организованной преступности).

Одним из приложений, дополняющих конвенцию, являлся Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, называемый Палермским.

В 2008 году Палермский протокол был ратифицирован Казахстаном. Однако соответствующий полноценный закон в РК так и не приняли. Все, что есть, – это статья 128 в Уголовном кодексе, устанавливающая санкцию за торговлю людьми. Но без сопутствующего инструментария (начиная с понятийного аппарата и заканчивая уполномоченными органами) бороться с этим явлением нереально.

И вот этот инструментарий, наконец, появился. Принят Закон РК "О противодействии торговле людьми". Но пока еще не подписан главой государства и, соответственно, не введен в действие.

Как защитят жертв торговли людьми

Начнем с того, что законом вводится новый понятийный аппарат. Определены следующие понятия: "жертва торговли людьми", "потенциальная жертва торговли людьми", "уязвимое положение", "идентификация жертвы торговли людьми", "реабилитация жертв торговли людьми" и другие.

Объясняем по порядку.

Итак, потенциальная жертва торговли людьми – это физическое лицо, находящееся в уязвимом положении. В свою очередь уязвимое положение – это состояние, в котором лицо стало или может стать объектом эксплуатации вследствие:

"Материальной, психологической или иной зависимости, несовершеннолетия или пожилого возраста, сиротства или безнадзорности несовершеннолетнего, беременности, инвалидности, психического и иного заболевания, злоупотребления наркотическими, алкогольными или психотропными веществами, безработицы, бездомности, а также неурегулированного правового статуса". Пп. 5) статьи 1 Закона

Так вот, такая потенциальная жертва может обратиться в уполномоченный орган за прохождением идентификации, либо те сами могут инициировать таковую. И если она прошла положительно, то потенциальная жертва будет признана реальной (пп. 7) статьи 1 законопроекта):

"Жертва торговли людьми – физическое лицо, идентифицированное как жертва торговли людьми независимо от наличия факта досудебного расследования по данному поводу, а равно лицо, признанное в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК потерпевшим от преступлений, связанных с торговлей людьми".

И такой жертве будет обеспечена всесторонняя законодательная защита и поддержка. Какая именно? Это составляет содержание статьи 17 Закона, а если говорить шире – то и всех его 25 статей, а также множества новелл в различные законы и кодексы.

Так, статьей 17 закона регламентировано, что лицо, идентифицированное в качестве жертвы торговли людьми, имеет право:

обращаться за получением специальных социальных услуг;

в качестве лица, находящегося в трудной жизненной ситуации, обращаться за социальной помощью;

получать компенсацию из средств фонда компенсации;

на осуществление трудовой деятельности без разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы и т. д. (всего 16 пунктов).

Или приведем такой пример. Кстати, этой нормы не было изначально в законопроекте, она предложена депутатами Мажилиса в процессе обсуждения.

В соответствии с международными стандартами, в том числе с Конвенцией Совета Европы о борьбе с торговлей людьми, жертвам предоставляется 30-дневный период на обдумывание для сотрудничества с правоохранительными органами. Это делается в связи с тем, что жертвам, которые подвергались эксплуатации и находились под психологическим и физическим давлением, необходимо время для восстановления, принятия осознанного решения и исключения морального травмирования.

И вот такой же 30-дневный срок в период реабилитации будет предоставляться иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертвы торговли людьми на территории РК.

Как "посадить" рабовладельца

Виды эксплуатации существуют следующие: трудовое рабство, принуждение к проституции и попрошайничеству, торговля органами. Это цель торговли людьми. Но в международном праве, в том же Палермском протоколе, также указываются способы получения контроля над человеком для торговли и последующей эксплуатации: от угрозы применения силы до обмана и похищения. И это очень важный момент. Однако в РК он ранее не учитывался.

В Уголовном кодексе РК (пп. 1) статьи 3), где дается определение эксплуатации, перечислены ее виды, но никак не затронуты способы осуществления этих действий.

Поэтому-то затруднительно и применять часть 1 статьи 128 УК, устанавливающую санкцию за торговлю людьми и эксплуатацию. Ведь в том же трудовом рабстве не заключаются договоры. И "рабовладелец" просто избегает наказания, поскольку доказать эксплуатацию проблематично. Максимум, что можно инкриминировать "рабовладельцу", – нарушение трудового законодательства. Если же в состав преступления включить способ (например, обман и злоупотребление доверием), то задача для правоохранительных органов существенно упрощается.

Теперь же национальное законодательство приводится в соответствие с международным договором, который Казахстан ранее ратифицировал. В самой статье 128 УК (пункте 1, где приводится основной состав преступления) решили ничего не менять. Но расширили понятие "эксплуатация человека" в пп. 1) статьи 3 УК, добавив способы:

"Путем применения насилия или угрозы его применения или иных способов принуждения, обмана или злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, материальной или иной зависимости".

Помимо этого концептуального нововведения, есть и другие изменения и дополнения в УК:

на лиц, совершивших преступление, связанное с торговлей людьми, не распространяются положения об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением (статья 68 УК);

статья 128 УК ("Торговля людьми") дополняется отягчающим признаком в отношении женщины, родившей в эксплуатации и (или) имеющей при себе несовершеннолетнего ребенка (с целью установления уголовной ответственности за нарушение прав ребенка (на образование, здравоохранение и других, гарантированных Конституцией);

в отношении женщины, ребенка (с целью установления уголовной ответственности за нарушение прав ребенка (на образование, здравоохранение и других, гарантированных Конституцией); вводится новая статья 122-1 УК, устанавливающая уголовную ответственность за получение услуги проституции, оказываемые заведомо несовершеннолетним, достигшим шестнадцатилетнего возраста (часть 1 – до пяти лет, часть 2 – от трех до семи лет);

предлагается ввести ответственность за пропаганду или рекламу проституции для вовлечения и сводничества в статью 134 УК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" и в статью 308 УК "Вовлечение в занятие проституцией".

Отдельных слов заслуживает еще одна новелла. Дело в том, что сейчас злоумышленниками создаются сайты, веб-страницы, группы и каналы в соцсетях с признаками вовлечения, побуждения, склонения или оказания содействия в предоставлении интимных услуг независимо от способов и форм их предоставления.

Так вот, законопроектом вводится уголовная ответственность за организацию притонов для занятий проституцией посредством использования сетей телекоммуникаций и сети интернет (статья 309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", наказывается лишением свободы от трех до семи лет).

Профилактика торговли новорожденными

Меры административной ответственности не столь строги по сравнению с уголовным наказанием, но важны как профилактика.

В Кодексе "О браке и семье" усиливается защита прав новорожденных, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дополнение в статью 117). Уголовно-процессуальный кодекс дополняется правом потерпевшего на получение специальных социальных услуг. Законопроект по административным правонарушениям предусматривает поправку по введению ответственности за несообщение об оставлении новорожденного сотрудниками медицинских учреждений и организаций для детей-сирот (новая статья 135-1 в КоАП).

Насколько штраф в 10 МРП будет эффективным способом борьбы? Для работников в данной сфере это существенная сумма. Кроме того, новая административная ответственность за несообщение о таких фактах – профилактическая мера. В случае торговли новорожденными будет уголовная ответственность.

Борьба с вандализмом

Уже когда пакет законопроектов был внесен в Мажилис, депутаты добавили в него новеллы, касающиеся борьбы с вандализмом.

Напомним о поручении, которое дал глава государства на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года:

"Еще одно крайне негативное явление – вандализм. К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой. Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье".

Депутаты отреагировали и внесли соответствующие поправки в законодательство. А именно – в сопутствующие новому закону два других документа: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества", "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества".

Вандализм – это осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность. За вандализм в РК могут привлечь по статье 294 УК.

Так вот, ответственность по этой статье не планируется усиливать. Но дело в том, что за вандализм ответственность предусмотрена не только статьей 294 УК. Просто в других статьях нет самого слова "вандализм". Однако в составах правонарушений тоже можно увидеть вандализм. Например, статья 203 УК ("Умышленные уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особую ценность"). Но ведь осквернение – это тоже повреждение, не так ли?

Вот в эти нормы – как УК, так и КоАП – и вносятся поправки. Поскольку наказание слишком мягкое. Что и собираются исправить.

Итак, если агрессия направлена не на государственную, а на частную собственность, виновные отвечают по статье 202 УК ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшего значительный ущерб"). Сейчас за это предусмотрена санкция в виде штрафа до 2 тыс. МРП. Хотя возможно даже и лишение свободы. Но депутаты предлагают усилить наказание не увеличением максимально возможного штрафа, а установлением минимального в 500 МРП (или 300 часов общественных работ). Чтобы у виновных не было возможности отделаться незначительной суммой.

Бывает и так, что это вандализм по сути, но формально объект не внесен в перечень памятников природы, поэтому нельзя применить статью 294 УК. Например, на скале кто-то написал какое-то слово, не обязательно неприличное, но однозначно неуместное.

Сейчас за подобное вандалам "светит" административное взыскание по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство". Но беда в том, что наказание недостаточное. И теперь его ужесточают. Вносится поправка, целью которой являются разного размера штрафы за мелкое хулиганство в зависимости от того, повлекло оно материальный ущерб или нет.

Дело в том, что, например, и нецензурная брань, и осквернение общественных мест (подъездов многоквартирных домов или сидений в автобусе, или вышеупомянутых деревьев и скал) – все одно мелкое хулиганство. Но осквернение влечет материальный ущерб и поэтому ответственность за него усиливают: штраф не в 20, как сейчас, а в 50 МРП, а то и арест до 20 суток.

Кроме того, увеличивается взыскание и по статье 434-2 "Загрязнение мест общего пользования". Например, оставил мусор в общественном месте, допустим, в парке. Сейчас штраф за это мизерный: 5 МРП. Поправками его подняли до 10 МРП.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью о том, что 22 мая 2024 года на пленарном заседании Мажилиса был принят во втором чтении пакет законодательных новелл о противодействии торговле людьми.