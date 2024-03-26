Новая должность появится у педагогов в Казахстане

Министерство просвещения подготовило дополнения в перечень должностей педагогов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавляется специальность педагог-профориентатор.

Как поясняется, введение должности педагога-профориентатора необходимо для координации работы по ранней профориентации школьников для осознанного выбора ими будущей профессии.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.

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