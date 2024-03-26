Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Новая должность появится у педагогов в Казахстане

В Казахстане появится новая должность у педагогов, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 09:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство просвещения подготовило дополнения в перечень должностей педагогов, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавляется специальность педагог-профориентатор. 

Как поясняется, введение должности педагога-профориентатора необходимо для координации работы по ранней профориентации школьников для осознанного выбора ими будущей профессии.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане разработали новые учебники для школ и детсадов.

Читайте также

Онлайн-кредиты гражданам будут выдавать после биометрической идентификации
Онлайн-кредиты гражданам будут выдавать после биометрической идентификации
Ответственность за торговлю людьми
В Казахстане усилят борьбу с вовлечением в проституцию и трудовое рабство
Казахстан, Мажилис, ставки
Казахстанцам до 21 года хотят запретить делать ставки
Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дождь
Сильный дождь, грозу и туман прогнозируют в Казахстане 26 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в &quot;Крокусе&quot;
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о теракте в "Крокусе"
Запущенный с Байконура корабль &quot;Союз МС-25&quot; причалил к МКС
Запущенный с Байконура корабль "Союз МС-25" причалил к МКС
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: