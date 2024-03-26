Как будет развиваться Астанинская агломерация до 2028 года

Правительство Казахстана постановлением от 29 февраля 2024 года утвердило Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Астанинская агломерация является агломерацией первого уровня, в состав которой входят центр агломерации – город Астана и 46 населенных пунктов города Косшы и трех районов Акмолинской области: Аршалынского, Целиноградского и Шортандинского районов.

Данные территории входят в 30-километровую зону транспортной доступности от города Астаны.

Общая территория агломерации составила 710 тыс. га, численность населения на 1 января 2023 года – 1 млн 596 тыс. 600 человек (население города Астаны – 1 млн 417 тыс. 200 человек, население Акмолинской области, входящее в состав агломерации – 179,3 тыс. человек).

Экономика агломерации (за исключением столицы) основывается на животноводстве, растениеводстве и добывающей промышленности.

В документе приводится текущее социально–экономическое состояние территориальных единиц, входящих в состав Астанинской агломерации.

Астана

Территория города составляет 79,7 тыс. га и включает пять районов. Численность населения города Астаны на 1 ноября 2023 года – 1,4 млн человек.

Социальная статистика: уровень безработицы составил 4,4%, численность безработных на 1 октября 2023 года – 30,6 тысяч человек. Среднемесячная заработная плата за январь – сентябрь 2023 года – 449 тыс. тенге.

Объем промышленного производства за январь – октябрь 2023 года – 1,7 трлн тенге (январь – октябрь 2022 года – 1,6 трлн тенге).

За январь – октябрь 2023 года структура промышленного производства города сформировалась следующим образом: обрабатывающая промышленность – 87,7%, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 10,8%, сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1,5%.

Объем инвестиций в основной капитал составил 1,294 трлн тенге (январь – октябрь 2022 года – 1,23 трлн тенге).

Валовая продукция сельского хозяйства за январь – октябрь 2023 года составила 2,96 млрд тенге, что больше на 9,4%, чем в январе – октябре 2022 года.

Транспорт и пассажирские перевозки: за январь – ноябрь 2023 года перевезено 371,9 млн пассажиров, из них 5,1 млн пассажиров – железнодорожным транспортом, 186,4 млн пассажиров – автомобильным и городским электрическим транспортом.

Жилищно-коммунальное хозяйство: за январь – сентябрь 2023 года объем строительных работ составил 557,2 млрд тенге, в том числе введено в эксплуатацию 2934 тыс. кв. м жилья.

Образование: на 1 октября 2023 года в столице действовали 429 дошкольных организаций, охват детей составляет 75% детей в возрасте до шести лет, действует 133 организации среднего образования. Количество организаций технического и профессионального образования составило 55, из них 26 государственных и 29 частных.

Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает 39 государственных медицинских учреждений.

Косшы

Территория города составляет 13,6 тыс. га и включает в себя одно село. Численность населения на 1 ноября 2023 года составила 55,3 тыс. человек или 7% от населения области (Акмолинская область – 788,3 тыс. человек), в сравнении с началом 2023 года (51,7 тыс. человек) увеличилась на 3,6 тыс. человек.

Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составил 4,2%, при этом за период январь – ноябрь было создано 1865 новых рабочих мест, что в 2,4 раза больше аналогичного периода 2022 года. Среднемесячная заработная плата за январь – сентябрь 2023 года составила 293,6 тыс. тенге.

Промышленность: объем промышленного производства за январь – октябрь 2023 года составил 6,5 млрд тенге. За аналогичный период 2022 года объем промышленного производства составил 6,2 млрд тенге. В 2023 году объемы инвестиций в основной капитал за период с января по октябрь составили 37,5 млрд тенге. За аналогичный период 2022 года показатель достиг уровня 25,9 млрд тенге.

Сельское хозяйство: за январь – ноябрь 2023 года валовая продукция сельского хозяйства составила 584,2 млн тенге, ИФО валовой продукции сельского хозяйства – 91,1 %. Произведено 16 тонн мяса или 219,2 % к соответствующему периоду 2022 года, молока – 82,2 тонн (100,3 %), яиц – 17 тыс. штук (100%). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 3,3% и составило 727 голов, лошадей – на 52,7% (977 голов), птицы – на 3,3% (760 голов), поголовье овец и коз увеличилось на 3,7% (1222 головы).

Предпринимательство и бизнес: на конец ноября 2023 года количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 35,2%, составив 3025 единиц. Объем произведенной продукции и оказанных услуг составил 6,2 млрд тенге.

Жилищно-коммунальное хозяйство: за январь – октябрь 2023 года объем строительных работ составил 16,02 млрд тенге (январь – октябрь 2022 года – 8,9 млрд тенге), в том числе введено в эксплуатацию 80,1 тыс. кв. м жилья (январь – октябрь 2022 года – 88,8 тыс. кв. м жилья).

Образование: по состоянию на 1 декабря 2023 года действует 34 детских сада с охватом 3953 детей, или 100%, в возрасте от трех до шести лет, семь школ с контингентом 10 850 учащихся.

Здравоохранение: медицинскую помощь населению города оказывает три медицинских учреждения, в том числе – одна городская поликлиника, одна частная поликлиника, один фельдшерско-акушерский пункт, обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 14,5 человек.

Аршалынский район

Территория района составляет 584,8 тыс. га и включает один поселковый, 12 сельских округов, 32 населенных пункта. Численность населения на 1 октября 2023 года составила 24,9 тыс. человек, или 3,2% от населения области, в сравнении с началом 2023 года увеличилась на 17 человек. Административный центр – поселок Аршалы, численность населения на начало 2023 года составила 7490 человек.

Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составляет 4,9%, при этом за период январь – октябрь было создано 147 новых рабочих мест, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Среднемесячная заработная плата за январь – сентябрь 2023 года составила 276,5 тыс. тенге.

Промышленность: объем промышленного производства за январь – октябрь 2023 года составил 60,9 млрд тенге. За аналогичный период прошлого года объем промышленного производства составил 36,3 млрд тенге. Объемы инвестиций в основной капитал за период с январь – октябрь составили 125 млрд тенге.

Сельское хозяйство: за январь – октябрь 2023 года валовая продукция сельского хозяйства составила 32,6 млрд тенге (ИФО – 79,3%). Произведено 6,7 тыс. тонн мяса, или 115,8% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, молока –15,8 тыс. тонн (101,8%), яиц – 216,5 млн штук (98%). Увеличилось общее поголовье КРС на 1,8%, или на 284 головы, в том числе поголовье коров увеличилось на 6,7%, или на 500 голов, увеличилось поголовье овец и коз на 15,5% или на 3880 головы, поголовье лошадей – на 18,6%, или на 1463 головы, уменьшилось поголовье свиней на 0,9%, или на 37 голов, поголовье птицы уменьшилось на 9,1%, или на 123,9 тыс. штук.

Предпринимательство и бизнес: на конец октября 2023 года количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 7,9% и составило 1823 единиц. Объем произведенной продукции и оказанных услуг увеличился в 2,2 раза и составил 35,0 млрд тенге.

Жилищно-коммунальное хозяйство: за 10 месяцев 2023 года объем строительных работ составил 44,1 млрд тенге, в том числе введено в эксплуатацию 26,5 тыс. кв. м жилья.

Образование: по состоянию на 1 декабря 2023 года действует 25 детских садов и два мини-центра с охватом 1895 детей, или 100% в возрасте от трех до шести лет.

Здравоохранение: медицинскую помощь населению района оказывает 32 медицинских учреждения, в том числе одна поликлиника, одна районная больница, восемь врачебных амбулаторий, 23 фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов.

Целиноградский район

Территория составляет 780 тыс. га, или 5,3% территории области. Административный центр – село Акмол, основанное в 1938 году. В районе 18 административно-территориальных образований (16 сельских округов и два села). На 1 октября 2023 года численность населения района составила 125,5 тыс. человек (по статистическим данным – 82,3 тыс. человек).

Социальная статистика: уровень официальной безработицы в 2023 году составил 0,5%, при этом за январь – октябрь было создано 390 новых рабочих мест. Среднемесячная заработная плата составила 290 тыс. тенге.

Промышленность: объем промышленного производства за январь – октябрь 2023 года составил 40,8 млрд тенге (95,6% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года). В развитие экономики района было инвестировано 49,5 млрд тенге (105,7% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года).

Сельское хозяйство: за период январь – октябрь 2023 года валовая продукция сельского хозяйства составила 47,7 млрд тенге (ИФО – 78,9%). За отчетный период произведено 16,9 тыс. тонн мяса (66,8% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года), молока – 44,1 тыс. тонн (112,7 % по сравнению с соответствующим периодом 2022 года), яиц – 1,1 млн штук (105,5 % по сравнению с соответствующим периодом 2022 года). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 4,6% (35,3 тыс. голов), лошадей – на 1,8 % (19,8 тыс. голов), птицы – на 5,5 % (1,1 млн голов), овец – на 11,6% (33,3 тыс. голов).

Предпринимательство и бизнес: на конец октября 2023 года количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 22,5%, составив 4392 единицы.

Жилищно-коммунальное хозяйство: за 10 месяцев 2023 года объем строительных работ составил 36,7 млрд тенге, в том числе введено в эксплуатацию 132,7 тыс. кв. м жилья.

Образование: по состоянию на 1 ноября 2023 года действует 58 детских садов и 12 мини-центров с охватом 6338 детей, или 100% в возрасте от трех до шести лет, 42 общеобразовательные государственные школы и одна частная.

Здравоохранение: медицинскую помощь населению района оказывает 44 медицинские организации: одна районная поликлиника, один центр ПМСП, девять врачебных амбулаторий, восемь фельдшерско-акушерских пунктов и 25 медицинских пунктов.

Шортандинский район

Территория района составляет 467,6 тыс. га и включает два поселка, девять сельских округов, 27 населенных пунктов. Численность населения на 1 ноября 2023 года составила 27,2 тыс. человек, или 3,5% от населения области, в сравнении с началом 2023 года уменьшившись на 336 человек.

Административный центр – поселок Шортанды, численность населения по состоянию на начало 2023 года составила 27,5 тыс. человек.

Социальная статистика: общий уровень безработицы в 2023 году составляет 5%. Среднемесячная заработная плата по состоянию на октябрь 2023 года – 343,9 тыс. тенге.

Промышленность: объем промышленного производства за январь – октябрь 2023 года составил 102,2 млрд тенге. За аналогичный период 2022 года объем промышленного производства – 74,8 млрд тенге. Объемы инвестиций в основной капитал составили 9,1 млрд тенге.

Сельское хозяйство: за январь–октябрь 2023 года валовая продукция сельского хозяйства составила 22,1 млрд тенге, ИФО валовой продукции сельского хозяйства – 61,9%. За отчетный период произведено 3,2 тысячи тонн мяса или 100% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, молока – 13,6 тысячи тонн (101,2%), яиц – 2,8 тысячи штук (100,2%). Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 3,7% (17,8 тысячи голов), овец и коз на 8,5% (22,5 тысячи голов), лошадей на 0,8% (8,4 тысячи голов), птицы – в 2,6 раза (44,7 тыс. голов).

Образование: в районе функционирует 10 дошкольных организаций с охватом 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет, 23 общеобразовательные школы с контингентом 4825 учащихся.

Здравоохранение: медицинскую помощь оказывает 8 врачебных амбулаторий, 4 ФАП и 15 медицинских пунктов.

Проблемы

В документе говорится, что основными проблемными вопросами для большинства населенных пунктов, входящих в состав агломерации, являются:

рост численности населения в прилегающих к столице населенных пунктах Акмолинской области;

наличие значительных миграционных процессов в направлении центра агломерации (в поисках работы, на учебу, лечение);

дефицит объектов культуры и спорта;

отсутствие и слаборазвитая инженерная инфраструктура сетей теплоснабжения и водоснабжения;

неудовлетворительное состояние улично–дорожной сети населенных пунктов;

недостаточная развитость производственного потенциала в части производства и переработки сельскохозяйственной продукции, строительной индустрии, рекреации и т.д.

Эти обстоятельства являются причиной низкой инвестиционной привлекательности населенных пунктов, прилегающих к городу Астане.

"Анализ пространственного развития агломерации показал, что для разработки единой стратегии развития прилегающих к столице населенных пунктов необходимо обновить и актуализировать градостроительные проекты населенных пунктов, входящих в агломерацию", – указывается в комплексном плане.

Так, одним из важных вызовов, ставших драйвером преобразования города Астаны в агломерацию, является высокая миграция. Являясь центром социально–экономической активности в регионе, Астана стала магнитом (центром притяжения) для жителей близлежащих населенных пунктов Акмолинской области. Ежедневно из близлежащих населенных пунктов Акмолинской области в столицу утром заезжают и вечером выезжают более 200 тысяч человек и порядка 30 тысяч автомобилей. Увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру, ухудшается экология, требуются дополнительные пригородные маршруты.

Целью Комплексного плана развития Астанинской агломерации на 2024 – 2028 годы является обеспечение устойчивого социально–экономического развития агломерации.

Задачи Комплексного плана:

выявление текущих проблемных вопросов территориального и инфраструктурного развития населенных пунктов, входящих в состав столичной агломерации;

стимулирование инвестиционной активности через развитие государственно–частного партнерства и активное вовлечение частного капитала в развитие производительных сил и инфраструктуры агломерации.

В результате реализации Комплексного плана развития Астанинской агломерации до 2028 года будут достигнуты:

обеспечение устойчивого развития Астанинской агломерации с учетом потребностей населения;

повышение благосостояния населения путем формирования единой системы сервиса и социального обеспечения;

систематизация экономического потенциала города Астаны и развития Астанинской агломерации;

возможность снижения переуплотнения города–центра путем смещения центров тяготения в пригородные территории;

улучшение экологической ситуации;

эффективное использование земельных, природных ресурсов;

повышение человеческого капитала путем установления направлений экономического развития территории.

Комплексный план учитывает следующие мероприятия:

оценку текущего состояния социально–экономического развития населенных пунктов, входящих в состав Астанинской агломерации;

проблемы городского и пространственного планирования, развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Астанинской агломерации;

цели и задачи развития Астанинской агломерации, в том числе в сфере развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, развития системы здравоохранения, благоустройства, защиты и охраны окружающей среды, включая вопросы сбора, вывоза и утилизации твердых отходов, образования, промышленного развития, развития потребительского рынка, а также в иных сферах социально–экономического развития;

основные показатели и индикаторы, характеризующие цели и задачи развития Астанинской агломерации;

комплекс мероприятий, в том числе строительство и (или) реконструкция объектов, сгруппированных по задачам развития агломерации, с указанием источников, объема финансирования, сроков реализации мероприятий и ответственных исполнителей;

оценку социально–экономической эффективности Комплексного плана развития Астанинской агломерации.

В плане подробно расписаны меропрития, которые предстоит выполнить для улучшения ситуации и развития агломерации.

В целом документ предусматривает реализацию 329 мероприятий на сумму 1,13 трлн тенге.

Ожидаемые результаты

В результате реализации комплексного плана будет произведено:

асфальтирование 985,5 км дорог, улучшение безопасности на дорогах;

строительство и ремонт более 806,4 км сетей водоснабжения, снижение износа сетей и обеспечение бесперебойным водоснабжением;

улучшение оказываемых медицинских услуг за счет строительства многопрофильной областной больницы на 350 мест в городе Косшы, строительство центра ПМСП;

создание комфортных условий для населения путем строительства объектов образования, 11 объектов культуры и досуга, а также 10 объектов спорта;

охват линиями электроснабжения всех населенных пунктов, входящих в состав агломерации (более 890 км сетей электроснабжения);

увеличение обеспеченности населения тепловыми сетями, строительство двух котельных, строительство более 1163 км сетей газоснабжения;

по городу Астане:

развитие единого транспортно–логистического комплекса на территории агломерации (логистические центры, складские помещения, крупные многофункциональные гостиницы и т.д.);

развитие высокотехнологических производств (тепличный комплекс, сборочные заводы спецтехники, грузовой техники, производственно–пищевые, комплексы, асфальто–бетонные заводы);

проекты железнодорожной транспортной инфраструктуры (сервис–центр по обслуживанию электровозов, железнодорожный двор), автобусный парк;

объекты спорта, образования, детский реабилитационный центр.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

При этом признаны утратившими силу: