Перевод земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса: внесены изменения в правила

Постановлением правительства от 19 января 2026 года внесены изменения в Правила перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса и перевода земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что перевод земель особо охраняемых природных территорий не допускается, за исключением случаев перевода в земли запаса по решению правительства РК при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы:

для строительства и функционирования стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней и расширения сети сейсмологических станций при отсутствии других вариантов возможного их размещения и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности;

для добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых) и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности, за исключением земельных участков, на которых расположены особо охраняемые природные территории;

для строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма (дороги, линии электропередачи, трубопроводы) – этот пункт исключен.

добавлен новый: для эксплуатации объектов организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и функционировавших до создания и расширения особо охраняемых природных территорий, без изменения их целевого назначения.

Также говорится, что места размещения водохозяйственных и гидротехнических сооружений, иных защитных сооружений от селевых потоков, снежных лавин, оползней и для расширения сети сейсмологических станций, объектов Государственной границы, объектов для нужд обороны, объектов организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и функционировавших до создания и расширения особо охраняемых природных территорий, на особо охраняемых природных территориях в части отсутствия других вариантов (мест) возможного их размещения, а также места добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых) на месторождении, обнаруженном на особо охраняемой природной территории, согласовываются с уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий.

Уполномоченный орган образует комиссию для рассмотрения вопросов отсутствия других вариантов (мест) возможного размещения объектов, строительство и функционирование которых требует перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса, а также подтверждения обнаружения месторождения твердых полезных ископаемых на участке недр, расположенном в пределах участка разведки либо геологического отвода, добыча которых требует перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса.

В состав комиссии включаются представители особо охраняемых природных территорий, территориального органа уполномоченного органа в области лесного хозяйства и животного мира, бассейновой водной инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов (при рассмотрении водохозяйственных и гидротехнических сооружений), Пограничной службы КНБ РК (при рассмотрении объектов Государственной границы), Министерства обороны РК (при рассмотрении объектов для нужд обороны), уполномоченного органа по изучению недр (при рассмотрении вопроса подтверждения обнаружения месторождения твердых полезных ископаемых), уполномоченного органа в области охраны и использования водного фонда (при рассмотрении вопроса наличия подземных вод на изучаемой территории), государственных органов, в чьем ведении находится особо охраняемая природная территория, общественных организаций и иных заинтересованных органов.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что основанием для перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для эксплуатации объектов организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и функционировавших до создания и расширения особо охраняемых природных территорий, является положительное заключение комиссии, вынесенное с учетом функционального зонирования и генерального плана развития инфраструктуры особо охраняемой природной территории, утвержденного уполномоченным органом.

Также добавлено, что технико-экономическое обоснование перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для эксплуатации объектов организаций здравоохранения и образования, действующих кладбищ, канализационных очистных сооружений, линий электропередачи, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий и функционировавших до создания и расширения особо охраняемых природных территорий, включает разработку документов, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 7 Правил.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.