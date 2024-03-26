Таможенная очистка товаров: новые правила

Министр финансов приказом от 15 марта 2024 года внес изменения в Правила совершения таможенной очистки товаров должностными лицами органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции и определяют порядок совершения таможенной очистки товаров должностными лицами территориальных органов государственных доходов по областям и городам, главного диспетчерского управления Комитета государственных доходов МФ РК при оказании государственной услуги таможенной очистки товаров.

Госуслуга "Таможенная очистка товаров" оказывается уполномоченным должностным лицом, ГДУ посредством информационных систем органов государственных доходов (ИС).

Таможенная очистка товаров осуществляется ГДУ, уполномоченным совершать такие таможенные операции в соответствии с должностными (функциональными) обязанностями, и начинается с момента подачи таможенной декларации в виде декларации на товары или заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары и завершается выпуском товаров.

Таможенное декларирование в электронной форме осуществляется с использованием декларации на товары в виде электронного документа (ЭДТ).

Таможенное декларирование в письменной форме осуществляется с использованием декларации на товары в виде документа на бумажном носителе (ДТ) в территориальном органе государственных доходов.

При таможенной очистке товаров декларация на товары, вне зависимости от ее формы, подается декларантом или таможенным представителем услугодателю, в зоне деятельности которого находятся товары под таможенным контролем, за исключением ряда случаев, либо если товары не находятся на территории РК.



Электронная декларация после ее заполнения, а также документы, подтверждающие заявленные в ней сведения, заверяются электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Затем услугодатель в ИС формирует и направляет заявителю электронные документы при совершении таможенных операций, связанных с:



выпуском товаров без участия должностного лица (далее – автоматический выпуск);

отказом в выпуске товаров;

аннулированием выпуска товаров.

После обращения заявителя уполномоченным должностным лицом не позднее 30 минут с момента поступления обращения распечатывается бумажный экземпляр электронной декларации.

При этом уполномоченное должностное лицо проставляет в такой декларации на товары в бумажном виде отметки о выпуске товаров и заверяет личной номерной печатью лица, которым осуществлен выпуск товаров.

При автоматическом выпуске товаров отметка о выпуске товаров проставляется уполномоченным должностным лицом зоны деятельности органа государственных доходов, в которой осуществлен выпуск товаров.

Государственная услуга предоставляется услугодателю посредством ИС либо через веб-портал электронного правительства eGov.kz ЭДТ.

Подтверждением принятия от услугополучателя документов, поданных услугодателю в письменной форме, является отметка на описи документов, прилагаемых к ДТ, содержащая дату, время, подпись, фамилию, имя и отчество (при его наличии) лица услугодателя, принявшего пакет документов.



При обращении через портал услугополучателю направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

При этом истребование от услугополучателей документов и сведений, которые могут быть получены из ИС, не допускается.

При установлении сбоя ИС при таможенном декларировании товаров услугополучателем направляется уведомление в службу поддержки по электронной почте, с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, регистрационному номеру заявления для получения государственной услуги, индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), или бизнес-идентификационному номеру (БИН), наименованию услугополучателя, описанию последовательности действий, приводящих к ошибке, скриншоты, подтверждающие сбой ИС.

Регистрация или отказ в регистрации электронной декларации осуществляется в ИС без участия услугодателя, автоматически. При подаче ЭДТ услугодатель посредством ИС проверяет наличие или отсутствие оснований для регистрации или отказа в регистрации декларации на товары.

После проведения указанной проверки услугодатель регистрирует или отказывает в регистрации ЭДТ в срок не более двух часов.

Дата и время подачи ЭДТ фиксируются услугодателем посредством ИС.

Приказ вводится в действие с 31 марта 2024 года.