Измененились правила электронного таможенного сопровождения автогрузовиков

Приказом и.о. министра финансов от 26 июля 2024 года внесены изменения в Правила применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлено, что электронное таможенное сопровождение транспортных средств осуществляется национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок, путем отслеживания перемещаемого в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита транспортного средства, на котором установлено техническое оборудование системы спутниковой навигации, позволяющее определять местоположение транспортного средства и целостность навигационной пломбы, посредством передачи сигнала по каналам связи.

Национальный оператор определяется правительством РК. Национальный оператор предоставляет доступ органам государственных доходов к информационной системе отслеживания перевозок, путем установки автоматизированных рабочих мест.

Также говорится, что национальный оператор предоставляет перевозчикам услуги по электронному таможенному сопровождению с использованием навигационных пломб.

Решение об электронном таможенном сопровождении транспортных средств принимается руководителем органа государственных доходов, совершающего таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита в случаях, определяемых системой управления рисками, в отношении перемещаемых товаров.

Указывается, что в случае принятия органом государственных доходов решения о применении электронного таможенного сопровождения транспортных средств, орган государственных доходов информирует декларанта, перевозчика и национального оператора информационной системы отслеживания перевозок о принятии такого решения и организует электронное таможенное сопровождение транспортных средств не позднее 24 часов с момента принятия такого решения.

Национальный оператор обеспечивает отслеживание сопровождаемого транспортного средства на всем пути следования от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения путем обеспечения работы информационной системы отслеживания перевозок на постоянной основе в течение 24-х часов в сутки, семь дней в неделю.

При возникновении нештатных ситуаций в процессе осуществления электронного таможенного сопровождения транспортных средств, национальный оператор, в срок не позднее одного часа после возникновения нештатной ситуации, информирует уполномоченных должностных лиц таможенного органа отправления и назначения.



Порядок взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств, осуществления взаимодействия (включая информационное) между национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок и уполномоченным органом в сфере таможенного дела при отслеживании перевозок с использованием навигационных пломб.



Национальный оператор взаимодействует с декларантом товаров, декларируемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и перевозчиком.



В рамках такого взаимодействия национальный оператор:



в соответствии с гражданским законодательством РК заключает договор с декларантом товаров, декларируемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и перевозчиком, на оказание услуг по осуществлению электронного таможенного сопровождения транспортных средств с применением навигационных пломб;



обеспечивает работу информационной системы отслеживания перевозок на постоянной основе в течение двадцати четырех часов в сутки, семь дней в неделю;



обеспечивает хранение сведений и информации в информационной системе отслеживания перевозок в течение пяти лет. Указанный срок хранения исчисляется со дня, следующего за днем деактивации навигационной пломбы, использованной при отслеживании перевозок.

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2024 года.



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