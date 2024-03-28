У Министерства торговли изменился ряд функций

Фото: primeminister.kz

Постановлением Правительства от 26 марта 2024 года внесены изменения в положение о Министерстве торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

Ведомство наделено двумя новыми функциями: разработка условий осуществления отдельных видов деятельности Экспортно-кредитного агентства Казахстана и утверждение их по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета, уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

разработка правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также формирования резервов и проведения по ним актуарных расчетов для Экспортно-кредитного агентства Казахстана и утверждение его по согласованию с указанными выше госорганами. В ряд функций министерства внесли уточняющие корректировки: разработка и утверждение правил субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны Экспортно-кредитного агентства Казахстана , с учетом принятых международных обязательств;

, с учетом принятых международных обязательств; разработка и утверждение перечня отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности для целей субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны Экспортно-кредитного агентства Казахстана .

. осуществление предоставления мер государственного стимулирования промышленности с привлечением национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта посредством субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны Экспортно-кредитного агентства Казахстана.

посредством субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны осуществление сервисной поддержки субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности на внешние рынки с привлечением национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта. Ранее в данных нормах речь шла о едином операторе по продвижению несырьевого экспорта. Постановление введено в действие с 28 марта 2024 года. Ранее мы сообщали, что Правительство расширило функции Министерства труда и социальной защиты населения. Читайте также Полный запрет на рекламу, возрастные ограничения: как в Казахстане планируют бороться с игроманией В Астане началось главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева В Алматы сократилась площадь карантинной зоны с опасными растениями и насекомыми

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