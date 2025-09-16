#АЭС в Казахстане
Право

Министерству торговли и интеграции обновили функции

Министерство национальной экономики РК, МНЭ РК, Министерство торговли и интеграции РК, МТИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 14:21 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 15 августа 2025 года внесены изменения в Положение о Министерстве торговли и интеграции, сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2026 года вводится в новой редакции ряд функций министерства:

  • разработка и утверждение правил возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств;
  • разработка и утверждение перечня товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки;
  • разработка и утверждение правил субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям высокотехнологичных товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны Экспортно-кредитного агентства Казахстана, с учетом принятых международных обязательств;
  • разработка и утверждение перечня высокотехнологичных товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности для целей субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям высокотехнологичных товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны Экспортно-кредитного агентства Казахстана;
  • осуществление предоставления мер государственного стимулирования промышленности с привлечением национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта посредством:

– возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности на внешние рынки в соответствии с правилами возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств;

– субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям высокотехнологичных товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности, которые подлежат страхованию со стороны Экспортно-кредитного агентства Казахстана;

– использования механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования, перестрахования и гарантирования сделок по продвижению несырьевого экспорта;

  • осуществление сервисной поддержки субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности на внешние рынки с привлечением национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта путем:

– диагностики их экспортного потенциала;

– организации и проведения торговых миссий, осуществления выставочно-ярмарочной деятельности, продвижения товарных знаков казахстанских производителей за рубежом и организации национальных стендов казахстанских производителей за рубежом;

– повышения информированности потенциальных зарубежных покупателей через размещение на постоянной основе информации о казахстанских товаропроизводителях, производителях услуг и их товарах, услугах за рубежом;

– оказания информационной и аналитической поддержки по вопросам развития и продвижения экспорта товаров и услуг казахстанского происхождения и услуг обрабатывающей промышленности; содействия в продвижении товаров и услуг казахстанского происхождения обрабатывающей промышленности на международный рынок гуманитарной помощи;

– иных мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  • разработка и утверждение правил по определению страны происхождения товаров, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлению форм сертификата о происхождении товаров;
  • осуществление верификации (проверки) обоснованности выдачи сертификатов о происхождении товара, достоверности содержащихся в них сведений и выполнения изготовителями критериев определения страны происхождения товаров в соответствии с правилами по определению страны происхождения товаров, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлению форм сертификата о происхождении товаров. 

Постановление вводится в действие с 26 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
