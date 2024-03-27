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Законодательство РК

Правительство расширило функции Министерства труда и социальной защиты населения

Правительство расширило функции Министерства труда и социальной защиты, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 11:02 Фото: primerminister.kz
Постановлением правительства РК от 20 марта 2024 года внесены изменения в положение о Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, задачи Минтруда дополнены пунктом о социальной защите лиц, занятых на работах с вредными условиями труда.

В функциях ведомства изменен пункт по организации и осуществлению государственного контроля за соблюдением трудового законодательства РК, в том числе требований по безопасности и охране труда, законодательства о занятости населения, пенсионном обеспечении, социальной защите лиц с инвалидностью, об обязательном социальном страховании, специальных социальных услугах, опеке и попечительстве над недееспособными, ограниченно дееспособными совершеннолетними гражданами, а также миграции населения в пределах своей компетенции, осуществление межведомственной координации по защите трудовых прав граждан РК, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, координация деятельности и осуществление проверки деятельности местного органа по инспекции труда.

Кроме того, функции министерства дополнены подпунктами следующего содержания:

  • участие в пределах компетенции в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров РК.
  • разработка методики определения минимального размера месячной заработной платы;
  • разработка и утверждение правил регистрации и ведения учета несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью;
  • разработка и утверждение правил направления в электронном формате акта о несчастном случае в уполномоченный государственный орган по труду;
  • разработка и утверждение правил по направлению сведений о заключении договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
  • разработка и утверждение правил работы, сопровождения, предоставления доступа и обеспечения информационного взаимодействия между единой цифровой платформой занятости "Электронная биржа труда" и автоматизированной информационной системой "Рынок труда";
  • разработка и утверждение правил проведения аттестации на профессиональную компетентность работников центров трудовой мобильности и карьерных центров;
  • разработка и утверждение правил непрерывного профессионального развития работников центров трудовой мобильности и карьерных центров;
  • разработка и утверждение правил осуществления мониторинга создания рабочих мест центральными и местными исполнительными органами, ответственными за реализацию документов Системы государственного планирования, представления сведений о создании рабочих мест;
  • разработка и утверждение правил осуществления, приостановления, возобновления и прекращения профессиональной выплаты за счет средств работодателя;
  • разработка и утверждение правил назначения, осуществления, приостановления, возобновления и прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия;
  • разработка и утверждение правил возмещения затрат на проведение превентивных или реабилитационных мер;
  • определение размера субсидий на оснащение специальных рабочих мест;
  • участие в пределах своей компетенции в формировании и реализации государственной политики в сфере опеки и попечительства над недееспособными, ограниченно дееспособными совершеннолетними гражданами;
  • разработка и утверждение правил оказания государственной услуги по установлению опеки или попечительства над недееспособными или ограниченно дееспособными совершеннолетними лицами;
  • разработка и утверждение правил оказания государственной услуги по выдаче разрешения по распоряжению имуществом, снятию пенсий, пособий, социальных выплат, поступивших на счет недееспособного или ограниченно дееспособного совершеннолетнего лица, и на отчуждение имущества граждан, признанных по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными;

Вместе с тем с 1 января 2025 года у Минтруда появятся такие функции, как:

  • разработка и утверждение правил ведения реестра независимых экспертов медико-социальной экспертизы, а также оснований включения в реестр и исключения из него;
  • разработка и утверждение правил и критериев оценки результатов работы независимых экспертов медико-социальной экспертизы;
  • разработка и утверждение правил оплаты услуг независимых экспертов медико-социальной экспертизы и тарифов на услуги независимых экспертов медико-социальной экспертизы.

Постановление вводится в действие с 7 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что у Минтруда появятся новые комитеты.

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