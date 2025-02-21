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Право

В казахстанских школах появятся педагоги-профориентаторы

Ученики средних классов, школа, школьники, школьный кабинет, ученики за партой, класс , фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 12:18 Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило поправки в Типовые штаты работников государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Так, в типовые штаты работников государственных организаций образования добавлена новая должность "Педагог-профориентатор".

В документе говорится, что в организациях образования при необходимости дополнительно устанавливаются штатные единицы должностей, соответствующие профилю обучения и воспитания детей (воспитанников, обучающихся), а также в зависимости от проводимых кружковых, спортивных и лечебных мероприятий (заместителя директора по профильному обучению, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-профориентатор, социолог-аналитик, аккомпаниатор, художественный руководитель, костюмер, художник, киномеханик, работник сцены, настройщик музыкальных инструментов, мастер производственного обучения, инструктор по физической культуре и труду, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, архивариус, экономист и другие). 

Как поясняется, новая должность вводится для системной координации работы по ранней профориентации детей, для осознанного выбора будущей профессии.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 марта.

Ранее мы рассказали, что педагоги и студенты колледжей смогут проходить стажировки и обучение в других учебных заведениях.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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