Устроил пьяную разборку: посетителя АЗС наказали в Жамбылской области

Шуский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по факту совершения мелкого хулиганства на автозаправочной станции, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в суде, еще в августе ночью нетрезвый мужчина пришел в магазин при АЗС и, оскорбив работавшую там знакомую кассиршу, разбил стоявшую на полке бутылку.

Сам дебошир вину признал и уточнил, что решился на подобное из ревности.

Вместе с тем потерпевшая рассказала, что ночной визитер еще и ударил ее по лицу, однако отказалась от всяческих претензий и простила его.

"Санкция ч.1 ст. 434 КоАП "Мелкое хулиганство" предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП или привлечения к общественным работам на срок от 20 до 60 часов либо административного ареста на срок от пяти до 15 суток. Суд признал в качестве смягчающего обстоятельства полное признание вины, а совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения – как отягчающее обстоятельство. Постановлением суда гражданин признан виновным по ч.1 ст. 434 КоАП и ему назначен арест сроком на 10 суток. Кроме того, ему на три месяца запрещено употреблять алкоголь, наркотические и психотропные вещества с обязанием дважды в месяц являться в участковый пункт полиции для профилактических бесед", – подытожили в Шуском районном суде Жамбылской области.

Постановление вступило в законную силу.

Между тем в том же регионе, в Таразе, 35-летнего мужчину приговорили к одному году лишения свободы за избиение бывшей супруги, но он не согласился с решением.