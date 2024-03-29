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Законодательство РК

Качество жизни лиц с инвалидностью улучшат за счет бюджетных средств

Трансферты из республиканского бюджета на 2024 год направят на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 11:27 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Правительство постановлением от 27 марта 2024 года утвердило Правила использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на 2024 год местными бюджетами на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в РК, сообщает Zakon.kz.

Целевые текущие трансферты на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан используются на:

  • обеспечение лубрицированными катетерами одноразового использования лиц с инвалидностью с диагнозом "Spina bifida";
  • увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами;
  • предоставление санаторно-курортного лечения в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, разработанной подразделением медико-социальной экспертизы.

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на 2024 год на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в РК используются по бюджетной подпрограмме 105 "Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан" бюджетной программы 058.

Администратор республиканской бюджетной программы производит перечисление целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на основании индивидуального плана финансирования по подпрограмме 105 бюджетной программы 058 по платежам в порядке, утвержденном уполномоченным органом по исполнению бюджета.

Местные исполнительные органы обязаны осуществить комплекс соответствующих мероприятий и по итогам года не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представить администратору республиканской бюджетной программы отчеты о достигнутых результатах.

Постановление вводится в действие с 8 апреля 2024 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2024 года.

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