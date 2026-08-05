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Право

Обновлены правила подключения мобильного телефона к цифровому правительству для госуслуг

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 12:11 Фото: freepik
Приказом зампремьер-министра – министра ИИ и цифрового развития утверждены Правила регистрации и подключения абонентского номера, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи веб-портала цифрового правительства для получения госуслуг в электронной форме, сообщает Zakon.kz.

Для регистрации и подключения абонентского номера, зарегистрированного в базе мобильных граждан, к учетной записи веб-портала "цифрового правительства" для получения государственной услуги, услугополучатель на веб-портале "цифрового правительства" осуществляет следующие действия:

  • прохождение авторизации;
  • введение индивидуального идентификационного номера;
  • введение абонентского номера, на который направляется одноразовый пароль;
  • введение одноразового пароля и подтверждение запроса посредством ЭЦП.

Услугодателем осуществляется автоматическая обработка запроса, а затем регистрация и подключение абонентского номера к учетной записи веб-портала "цифрового правительства". По итогам сведения о зарегистрированном номере отображаются в личном кабинете на веб-портале "цифрового правительства".

Срок оказания госуслуги – 10 минут.

Для регистрации и подключения абонентского номера, зарегистрированного в базе мобильных граждан к учетной записи мобильного приложения "цифрового правительства" для получения госуслуги, услугополучатель в мобильном приложений "цифрового правительства" осуществляет следующие действия:

  • выбор действия авторизации путем использования имеющихся или выпуска новых регистрационных свидетельств ЭЦП в мобильном приложении "цифрового правительства";
  • введение абонентского номера, на который направляется одноразовый пароль;
  • введение одноразового пароля;
  • прохождение биометрической аутентификации.

Услугодателем осуществляется автоматическая обработка запроса, а за тем регистрация и подключение абонентского номера к учетной записи веб-портала "цифрового правительства". По итогам, сведения о зарегистрированном номере отображаются в личном кабинете на веб-портале "цифрового правительства".

При неправильном вводе одноразового пароля, полученном услугополучателем на абонентский номер, сформированного и отправленного веб-порталом "цифрового правительства", или не прохождении биометрической аутентификации услугополучателем не производится регистрация и подключение абонентского номера услугополучателем, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи веб-портала "цифрового правительства" для получения госуслуг и иных услуг в электронной форме.

Изменение абонентского номера, зарегистрированного и подключенного к учетной записи пользователя в личном кабинете на веб-портале "цифрового правительства" осуществляется путем ввода нового абонентского номера и одноразового пароля, формируемого и отправленного веб-порталом "цифрового правительства" на указанный абонентский номер и с дальнейшим подтверждением ЭЦП.

Приказ вводится в действие с 15 августа 2026 года.

При этом утрачивают силу ранее действовавшие правила.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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