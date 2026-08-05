Обновлены правила подключения мобильного телефона к цифровому правительству для госуслуг
Для регистрации и подключения абонентского номера, зарегистрированного в базе мобильных граждан, к учетной записи веб-портала "цифрового правительства" для получения государственной услуги, услугополучатель на веб-портале "цифрового правительства" осуществляет следующие действия:
- прохождение авторизации;
- введение индивидуального идентификационного номера;
- введение абонентского номера, на который направляется одноразовый пароль;
- введение одноразового пароля и подтверждение запроса посредством ЭЦП.
Услугодателем осуществляется автоматическая обработка запроса, а затем регистрация и подключение абонентского номера к учетной записи веб-портала "цифрового правительства". По итогам сведения о зарегистрированном номере отображаются в личном кабинете на веб-портале "цифрового правительства".
Срок оказания госуслуги – 10 минут.
Для регистрации и подключения абонентского номера, зарегистрированного в базе мобильных граждан к учетной записи мобильного приложения "цифрового правительства" для получения госуслуги, услугополучатель в мобильном приложений "цифрового правительства" осуществляет следующие действия:
- выбор действия авторизации путем использования имеющихся или выпуска новых регистрационных свидетельств ЭЦП в мобильном приложении "цифрового правительства";
- введение абонентского номера, на который направляется одноразовый пароль;
- введение одноразового пароля;
- прохождение биометрической аутентификации.
Услугодателем осуществляется автоматическая обработка запроса, а за тем регистрация и подключение абонентского номера к учетной записи веб-портала "цифрового правительства". По итогам, сведения о зарегистрированном номере отображаются в личном кабинете на веб-портале "цифрового правительства".
При неправильном вводе одноразового пароля, полученном услугополучателем на абонентский номер, сформированного и отправленного веб-порталом "цифрового правительства", или не прохождении биометрической аутентификации услугополучателем не производится регистрация и подключение абонентского номера услугополучателем, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи веб-портала "цифрового правительства" для получения госуслуг и иных услуг в электронной форме.
Изменение абонентского номера, зарегистрированного и подключенного к учетной записи пользователя в личном кабинете на веб-портале "цифрового правительства" осуществляется путем ввода нового абонентского номера и одноразового пароля, формируемого и отправленного веб-порталом "цифрового правительства" на указанный абонентский номер и с дальнейшим подтверждением ЭЦП.
Приказ вводится в действие с 15 августа 2026 года.
При этом утрачивают силу ранее действовавшие правила.