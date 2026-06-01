Право

Утвержден перечень товаров, подлежащих изъятию из национального режима

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра промышленности и строительства от 28 мая 2026 года утвержден Перечень товаров машиностроительной отрасли и товаров химической, металлургической, строительной и мебельной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошло:

  • товаров машиностроительной отрасли – 2176 ;
  • товаров химической промышленности – 248;
  • металлургической промышленности – 217;
  • строительной промышленности – 495;
  • мебельной промышленностей – 208.

Среди товаров, подлежащих изъятию из национального режима:

  • сельскохозяйственная техника и запчасти к ней;
  • грузовые автомобили, автокраны, пожарные авто, автоцистерны и т.д;
  • различные виды шин;
  • счетчики;
  • кабели, провода, трансформаторы;
  • лифты;
  • дезинфицирующие и моющие средства;
  • лаки, краски, гели, антисептик;
  • масло моторное;
  • различные виды стекол;
  • кирпичи, облицовочная плитка;
  • портландцементы без минеральных добавок;
  • цементы;
  • плиты теплоизоляционные из минеральной ваты;
  • трубы для водоснабжения полиэтиленовые;
  • двери, оконные блоки;
  • кресла, диваны, стулья, столы и т.д.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

