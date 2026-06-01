Утвержден перечень товаров, подлежащих изъятию из национального режима

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Приказом министра промышленности и строительства от 28 мая 2026 года утвержден Перечень товаров машиностроительной отрасли и товаров химической, металлургической, строительной и мебельной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошло: товаров машиностроительной отрасли – 2176 ;

товаров химической промышленности – 248;

металлургической промышленности – 217;

строительной промышленности – 495;

мебельной промышленностей – 208. Среди товаров, подлежащих изъятию из национального режима: сельскохозяйственная техника и запчасти к ней;

грузовые автомобили, автокраны, пожарные авто, автоцистерны и т.д;

различные виды шин;

счетчики;

кабели, провода, трансформаторы;

лифты;

дезинфицирующие и моющие средства;

лаки, краски, гели, антисептик;

масло моторное;

различные виды стекол;

кирпичи, облицовочная плитка;

портландцементы без минеральных добавок;

цементы;

плиты теплоизоляционные из минеральной ваты;

трубы для водоснабжения полиэтиленовые;

двери, оконные блоки;

кресла, диваны, стулья, столы и т.д. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Поделитесь новостью