Утвержден перечень товаров, подлежащих изъятию из национального режима
Приказом министра промышленности и строительства от 28 мая 2026 года утвержден Перечень товаров машиностроительной отрасли и товаров химической, металлургической, строительной и мебельной промышленностей, подлежащих изъятию из национального режима, сообщает Zakon.kz.
В перечень вошло:
- товаров машиностроительной отрасли – 2176 ;
- товаров химической промышленности – 248;
- металлургической промышленности – 217;
- строительной промышленности – 495;
- мебельной промышленностей – 208.
Среди товаров, подлежащих изъятию из национального режима:
- сельскохозяйственная техника и запчасти к ней;
- грузовые автомобили, автокраны, пожарные авто, автоцистерны и т.д;
- различные виды шин;
- счетчики;
- кабели, провода, трансформаторы;
- лифты;
- дезинфицирующие и моющие средства;
- лаки, краски, гели, антисептик;
- масло моторное;
- различные виды стекол;
- кирпичи, облицовочная плитка;
- портландцементы без минеральных добавок;
- цементы;
- плиты теплоизоляционные из минеральной ваты;
- трубы для водоснабжения полиэтиленовые;
- двери, оконные блоки;
- кресла, диваны, стулья, столы и т.д.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
