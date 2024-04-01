В Казахстане создана республиканская терминологическая комиссия

Министр науки и высшего образование подписал приказ от 18 марта 2024 года о создании Республиканской терминологической комиссии, сообщает Zakon.kz.

Республиканская терминологическая комиссия является консультативно-совещательным органом, вырабатывающим предложения в области терминологической лексики казахского языка по всем отраслям экономики, науки, техники и культуры и осуществляет свою деятельность по общественно-гуманитарному и естественно-математическому направлениям.

В состав Республиканской терминологической комиссии вошли:

председатель – вице-министр науки и высшего образования РК;

заместитель председателя – председатель Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК;

секретарь – заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.

Общественно-гуманитарное направление

Артыкбаев Жамбыл Омарович – доктор исторических наук (по согласованию);

Әлісжан Сарқыт Қалымұлы – доктор филологических наук (по согласованию);

Баймұрат Сағидолла Мүтиғоллаұлы – магистр юридических наук (по согласованию);

Байменше Серікқали Ердіғалиұлы – доктор филологических наук (по согласованию);

Жонкешов Бауыржан Сейсенбекович – кандидат филологических наук (по согласованию);

Хамбар Бакытгул – кандидат экономических наук (по согласованию);

Қамзабекұлы Дихан – доктор филологических наук (по согласованию);

Кулманов Сарсенбай Куантаевич – кандидат филологических наук (по согласованию);

Махамбетова Айгүл Көбейсінқызы – магистр права (по согласованию);

Нурышева Гульжихан Жумабаевна – доктор философских наук (по согласованию);

Омашұлы Дәуітәлі – журналист, переводчик (по согласованию);

Естественно-математическое направление

Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – доктор филологических наук (по согласованию);

Айдарбек Қарлығаш Жамалбекқызы – доктор филологических наук (по согласованию);

Бажыкова Кульзада Бегалиновна – кандидат химических наук (по согласованию);

Ергазина Марал Жунусбековна – кандидат медицинских наук (по согласованию);

Иманбаева Акжунис Алтаевна – кандидат биологических наук (по согласованию);

Иманқұл Төлеухан Шойбасұлы – кандидат физико-математических наук (по согласованию);

Көмеш Тоқтархан – доктор философии (PhD) по специальности «Физика и астрономия» (по согласованию);

Карманов Тогыс Досмырзаевич – кандидат технических наук (по согласованию);

Құрманбайұлы Шерубай – доктор филологических наук (по согласованию);

Мамырбаев Оркен Жумажанович – доктор философии (PhD) по специальности «Информационные системы» (по согласованию);

Сапаров Куат Табылдинович – доктор географических наук (по согласованию).

Также утверждено положение о Республиканской терминологической комиссии.

Комиссия в своей деятельности следует принципам:

максимального использования запаса слов исконно казахской лексики;

рационального использования лексического фонда и словообразовательных способов казахского языка;

использования позитивного опыта других тюркских языков в терминообразовании;

соответствия языковым нормам;

соответствия закономерностям словообразования в языке;

отсутствия синонимов, фонетических, графических, морфологических, словообразовательных и синтаксических вариантов термина;

заимствования терминов из иностранных языков с адаптацией к языковым нормам;

наличия способности термина к образованию производного слова;

координации применения генетически родственных по семантике или форме терминов в отраслевых сферах науки, техники, а также сохранения естественного баланса национальных и заимствованных терминов.

Рабочим органом комиссии является Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее шести раз в год.

Основными задачами комиссии являются:



выработка предложений в области терминологической лексики казахского языка по различным отраслям экономики, науки, техники и культуры; рассмотрение и принятие терминов; подготовка рекомендаций к изданию утвержденных комиссией терминов по различным отраслям экономики, науки, техники и культуры в виде бюллетеней и отраслевых терминологических словарей, а также опубликование терминов в средствах массовой информации; образование терминологических секций по общественно-гуманитарному и естественно-математическому направлениям, в том числе по соответствующим отраслям экономики, науки, техники и культуры; привлечение в случае необходимости для подготовки предложений по совершенствованию терминологии казахского языка специалистов, ученых, членов терминологических секций соответствующих отраслей экономики, науки, техники и культуры, а также представителей заинтересованных государственных органов и организаций с целью определения правильности и последовательности практического употребления и применения терминов.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества членов соответствующего направления комиссии.

Голосование проводится путем заполнения на заседании комиссии листа голосования в соответствии с приложением к настоящему положению. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

При проведении заседания в онлайн или смешанном режимах члены комиссии заполненные листы голосования в течение двух рабочих дней направляют в служебную электронную почту рабочего органа комиссии.

Приказ вводится в действие со дня подписания.