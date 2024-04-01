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Законодательство РК

В Казахстане создана республиканская терминологическая комиссия

В Казахстане создана Республиканская терминологическая комиссия, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 11:34 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образование подписал приказ от 18 марта 2024 года о создании Республиканской терминологической комиссии, сообщает Zakon.kz.

Республиканская терминологическая комиссия является консультативно-совещательным органом, вырабатывающим предложения в области терминологической лексики казахского языка по всем отраслям экономики, науки, техники и культуры и осуществляет свою деятельность по общественно-гуманитарному и естественно-математическому направлениям.

В состав Республиканской терминологической комиссии вошли:

  • председатель – вице-министр науки и высшего образования РК;
  • заместитель председателя – председатель Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК;
  • секретарь – заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК. 

Общественно-гуманитарное направление

  • Артыкбаев Жамбыл Омарович – доктор исторических наук (по согласованию);
  • Әлісжан Сарқыт Қалымұлы – доктор филологических наук (по согласованию);
  • Баймұрат Сағидолла Мүтиғоллаұлы – магистр юридических наук (по согласованию);
  • Байменше Серікқали Ердіғалиұлы – доктор филологических наук (по согласованию);
  • Жонкешов Бауыржан Сейсенбекович – кандидат филологических наук (по согласованию);
  • Хамбар Бакытгул – кандидат экономических наук (по согласованию);
  • Қамзабекұлы Дихан – доктор филологических наук (по согласованию);
  • Кулманов Сарсенбай Куантаевич – кандидат филологических наук (по согласованию);
  • Махамбетова Айгүл Көбейсінқызы – магистр права (по согласованию);
  • Нурышева Гульжихан Жумабаевна – доктор философских наук (по согласованию);
  • Омашұлы Дәуітәлі – журналист, переводчик (по согласованию);  

Естественно-математическое направление

  • Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – доктор филологических наук (по согласованию);
  • Айдарбек Қарлығаш Жамалбекқызы – доктор филологических наук (по согласованию);
  • Бажыкова Кульзада Бегалиновна – кандидат химических наук (по согласованию);
  • Ергазина Марал Жунусбековна – кандидат медицинских наук (по согласованию);
  • Иманбаева Акжунис Алтаевна – кандидат биологических наук (по согласованию);
  • Иманқұл Төлеухан Шойбасұлы – кандидат физико-математических наук (по согласованию);
  • Көмеш Тоқтархан – доктор философии (PhD) по специальности «Физика и астрономия» (по согласованию);
  • Карманов Тогыс Досмырзаевич – кандидат технических наук (по согласованию);
  • Құрманбайұлы Шерубай – доктор филологических наук (по согласованию);
  • Мамырбаев Оркен Жумажанович – доктор философии (PhD) по специальности «Информационные системы» (по согласованию);
  • Сапаров Куат Табылдинович – доктор географических наук (по согласованию).  

Также утверждено положение о Республиканской терминологической комиссии.

Комиссия в своей деятельности следует принципам:

  • максимального использования запаса слов исконно казахской лексики;
  • рационального использования лексического фонда и словообразовательных способов казахского языка;
  • использования позитивного опыта других тюркских языков в терминообразовании;
  • соответствия языковым нормам;
  • соответствия закономерностям словообразования в языке;
  • отсутствия синонимов, фонетических, графических, морфологических, словообразовательных и синтаксических вариантов термина;
  • заимствования терминов из иностранных языков с адаптацией к языковым нормам;
  • наличия способности термина к образованию производного слова;
  • координации применения генетически родственных по семантике или форме терминов в отраслевых сферах науки, техники, а также сохранения естественного баланса национальных и заимствованных терминов.

Рабочим органом комиссии является Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее шести раз в год.

Основными задачами комиссии являются:

  1. выработка предложений в области терминологической лексики казахского языка по различным отраслям экономики, науки, техники и культуры;
  2. рассмотрение и принятие терминов;
  3. подготовка рекомендаций к изданию утвержденных комиссией терминов по различным отраслям экономики, науки, техники и культуры в виде бюллетеней и отраслевых терминологических словарей, а также опубликование терминов в средствах массовой информации;
  4. образование терминологических секций по общественно-гуманитарному и естественно-математическому направлениям, в том числе по соответствующим отраслям экономики, науки, техники и культуры;
  5. привлечение в случае необходимости для подготовки предложений по совершенствованию терминологии казахского языка специалистов, ученых, членов терминологических секций соответствующих отраслей экономики, науки, техники и культуры, а также представителей заинтересованных государственных органов и организаций с целью определения правильности и последовательности практического употребления и применения терминов. 

Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества членов соответствующего направления комиссии.

Голосование проводится путем заполнения на заседании комиссии листа голосования в соответствии с приложением к настоящему положению. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.

При проведении заседания в онлайн или смешанном режимах члены комиссии заполненные листы голосования в течение двух рабочих дней направляют в служебную электронную почту рабочего органа комиссии. 

Приказ вводится в действие со дня подписания.

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