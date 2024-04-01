В Казахстане создана республиканская терминологическая комиссия
Республиканская терминологическая комиссия является консультативно-совещательным органом, вырабатывающим предложения в области терминологической лексики казахского языка по всем отраслям экономики, науки, техники и культуры и осуществляет свою деятельность по общественно-гуманитарному и естественно-математическому направлениям.
В состав Республиканской терминологической комиссии вошли:
- председатель – вице-министр науки и высшего образования РК;
- заместитель председателя – председатель Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК;
- секретарь – заместитель председателя Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.
Общественно-гуманитарное направление
- Артыкбаев Жамбыл Омарович – доктор исторических наук (по согласованию);
- Әлісжан Сарқыт Қалымұлы – доктор филологических наук (по согласованию);
- Баймұрат Сағидолла Мүтиғоллаұлы – магистр юридических наук (по согласованию);
- Байменше Серікқали Ердіғалиұлы – доктор филологических наук (по согласованию);
- Жонкешов Бауыржан Сейсенбекович – кандидат филологических наук (по согласованию);
- Хамбар Бакытгул – кандидат экономических наук (по согласованию);
- Қамзабекұлы Дихан – доктор филологических наук (по согласованию);
- Кулманов Сарсенбай Куантаевич – кандидат филологических наук (по согласованию);
- Махамбетова Айгүл Көбейсінқызы – магистр права (по согласованию);
- Нурышева Гульжихан Жумабаевна – доктор философских наук (по согласованию);
- Омашұлы Дәуітәлі – журналист, переводчик (по согласованию);
Естественно-математическое направление
- Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлы – доктор филологических наук (по согласованию);
- Айдарбек Қарлығаш Жамалбекқызы – доктор филологических наук (по согласованию);
- Бажыкова Кульзада Бегалиновна – кандидат химических наук (по согласованию);
- Ергазина Марал Жунусбековна – кандидат медицинских наук (по согласованию);
- Иманбаева Акжунис Алтаевна – кандидат биологических наук (по согласованию);
- Иманқұл Төлеухан Шойбасұлы – кандидат физико-математических наук (по согласованию);
- Көмеш Тоқтархан – доктор философии (PhD) по специальности «Физика и астрономия» (по согласованию);
- Карманов Тогыс Досмырзаевич – кандидат технических наук (по согласованию);
- Құрманбайұлы Шерубай – доктор филологических наук (по согласованию);
- Мамырбаев Оркен Жумажанович – доктор философии (PhD) по специальности «Информационные системы» (по согласованию);
- Сапаров Куат Табылдинович – доктор географических наук (по согласованию).
Также утверждено положение о Республиканской терминологической комиссии.
Комиссия в своей деятельности следует принципам:
- максимального использования запаса слов исконно казахской лексики;
- рационального использования лексического фонда и словообразовательных способов казахского языка;
- использования позитивного опыта других тюркских языков в терминообразовании;
- соответствия языковым нормам;
- соответствия закономерностям словообразования в языке;
- отсутствия синонимов, фонетических, графических, морфологических, словообразовательных и синтаксических вариантов термина;
- заимствования терминов из иностранных языков с адаптацией к языковым нормам;
- наличия способности термина к образованию производного слова;
- координации применения генетически родственных по семантике или форме терминов в отраслевых сферах науки, техники, а также сохранения естественного баланса национальных и заимствованных терминов.
Рабочим органом комиссии является Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее шести раз в год.
Основными задачами комиссии являются:
- выработка предложений в области терминологической лексики казахского языка по различным отраслям экономики, науки, техники и культуры;
- рассмотрение и принятие терминов;
- подготовка рекомендаций к изданию утвержденных комиссией терминов по различным отраслям экономики, науки, техники и культуры в виде бюллетеней и отраслевых терминологических словарей, а также опубликование терминов в средствах массовой информации;
- образование терминологических секций по общественно-гуманитарному и естественно-математическому направлениям, в том числе по соответствующим отраслям экономики, науки, техники и культуры;
- привлечение в случае необходимости для подготовки предложений по совершенствованию терминологии казахского языка специалистов, ученых, членов терминологических секций соответствующих отраслей экономики, науки, техники и культуры, а также представителей заинтересованных государственных органов и организаций с целью определения правильности и последовательности практического употребления и применения терминов.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества членов соответствующего направления комиссии.
Голосование проводится путем заполнения на заседании комиссии листа голосования в соответствии с приложением к настоящему положению. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель.
При проведении заседания в онлайн или смешанном режимах члены комиссии заполненные листы голосования в течение двух рабочих дней направляют в служебную электронную почту рабочего органа комиссии.
Приказ вводится в действие со дня подписания.