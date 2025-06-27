В Казахстане изменят правила исчисления средней зарплаты

Подготовлен проект приказа министра труда и социальной защиты населения, которым вносятся изменения в Единые правила исчисления средней заработной платы, сообщает Zakon.kz.

В частности, Единые правила исчисления средней заработной платы предлагается:

дополнить понятием "выплаты постоянного характера" при исчислении среднемесячной заработной платы;

расширить перечень выплат, не учитываемых при исчислении средней заработной платы, дополнительным видом "выплаты, установленные за счет экономии бюджетных средств".

Поправки предусмотрены в целях повышения прозрачности при исчислении средней заработной платы.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане может измениться минимальная заработная плата.