В Казахстане изменят правила исчисления средней зарплаты
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Подготовлен проект приказа министра труда и социальной защиты населения, которым вносятся изменения в Единые правила исчисления средней заработной платы, сообщает Zakon.kz.
В частности, Единые правила исчисления средней заработной платы предлагается:
- дополнить понятием "выплаты постоянного характера" при исчислении среднемесячной заработной платы;
- расширить перечень выплат, не учитываемых при исчислении средней заработной платы, дополнительным видом "выплаты, установленные за счет экономии бюджетных средств".
Поправки предусмотрены в целях повышения прозрачности при исчислении средней заработной платы.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июля.
Ранее сообщалось, что в Казахстане может измениться минимальная заработная плата.
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