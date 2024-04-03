В Казахстане разработали поправки в КОАП, ужесточающие ответственность за вовлечение людей в азартные игры

Депутаты Парламента разработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", который направлен на ужесточение ответственности за вовлечение граждан в азартные игры, сообщает Zakon.kz.

Законопроектом предлагается повышение возраста участия в азартных играх и пари с 21 до 25 лет.

"Вовлечение лиц в возрасте до 25 лет в занятия азартными играми или пари на деньги, вещи и иные ценности влечет штраф на физических лиц в размере 200 МРП (738 400 тенге)", – говорится в документе.

Кроме того, будет установлена административная ответственность для организаторов игорного бизнеса за допуск лиц до 25 лет в занятия азартными играми, пари.

Так, за допуск к участию в азартных играх или пари лиц в возрасте до 25 лет, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари, предусмотрен штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 300 МРП (1 107 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП (3 692 000 тенге).

За допуск к организации и проведению азартных игр или пари лиц, находящихся в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх, предусмотрены аналогичные штрафы.

А вот за повторный допуск указанных выше лиц после наложения административного взыскания уже предусмотрено приостановление действия лицензии.

Законопроект также предусматривает обязать организаторов игорного бизнеса предупреждать участников о рисках и вреде участия в азартной игре или пари. В противном случае организаторам грозит штраф до 1000 МРП с приостановлением действия лицензии.

Также поправки предусматривают адмответственность тотализаторов и букмекерских контор за распространение или размещение рекламы, не соответствующей положениям законодательства РК об игорном бизнесе.

"Распространение или размещение рекламы букмекерских контор и тотализаторов, не соответствующей положениям законодательства Республики Казахстан о рекламе, а также участие в такой рекламе влечет штраф на физических лиц в размере 60 МРП (221 520 тенге), на должностных лиц – в размере 80 МРП (295 360 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 120 МРП (443 040 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 170 (627 640 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 МРП (1 476 800 тенге)", – говорится в документе.

Также разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности".

В частности, поправки в закон об игорном бизнесе устанавливают запрет на территории Казахстана на:

интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в РК;



электронные кассы тотализатора или букмекерской конторы, кроме тех, которые зарегистрированы под доменными именами .KZ или .ҚАЗ и поставлены на регистрационный учет в соответствии с налоговым законодательством РК.

Документ также определяет порядок и особенности запрета на оказание услуг по осуществлению платежей в пользу иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной.

Так, уполномоченный орган ведет перечень иностранных организаторов игорного бизнеса перечень), деятельность которых является незаконной, и размещает его на своем интернет-ресурсе.

Поставщики платежных услуг считаются уведомленными о включении иностранного организатора игорного бизнеса, деятельность которого является незаконной, в перечень по истечении пяти рабочих дней со дня размещения уполномоченным органом такой информации на своем интернет-ресурсе.

Поставщикам платежных услуг запрещается оказывать услуги по осуществлению платежей в пользу иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной, включенных в перечень.

Также предусмотрено, что организатор игорного бизнеса размещает в игорном заведении, помещениях букмекерской конторы и тотализатора, кассах казино и зала игровых автоматов, кассах и электронных кассах букмекерской конторы и тотализатора, собственных интернет-ресурсах на видимом месте предупреждение о рисках и вреде участия в азартной игре или пари.

Текст, эскизы предупреждения о рисках и вреде участия в азартной игре или пари утверждаются уполномоченным органом.

Организаторы игорного бизнеса до предоставления доступа физическим лицам к участию в азартных играх или пари должны проверить информацию о физических лицах в Едином реестре должников.

В случае, если в Едином реестре должников имеются сведения о физическом лице, запросившем доступ к участию в азартных играх или пари, то организатор игорного бизнеса отказывает такому лицу в доступе к участию в азартных играх или пари.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут запретить себе азартные игры.