Для Экспортно-кредитного агентства определили условия работы

Министр торговли и интеграции приказом от 29 марта 2024 года утвердил условия осуществления отдельных видов деятельности Экспортно-кредитного агентства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Приказом определено, что Экспортно-кредитное агентство Казахстана (ЭКА) – юридическое лицо, определяемое решением правительства, которое обладает статусом национального института развития в области развития и продвижения несырьевого экспорта и осуществляет деятельность в соответствии с законом "О регулировании торговой деятельности" и законодательством РК.

Условия деятельности ЭКА по добровольному страхованию

ЭКА осуществляет добровольное страхование экспортных кредитов, инвестиций, сделок, связанных с кредитованием (займами) отечественных экспортеров и зарубежных покупателей отечественных несырьевых товаров, работ, услуг, предоставленных в их пользу гарантий и поручительств от соответствующих убытков финансовых организаций, прочих финансовых убытков и соответствующей гражданско-правовой ответственности без соответствующей лицензии в соответствии с пунктом 1 статьи 22-6 Закона.

При этом добровольное страхование осуществляется ЭКА в соответствии с ГК, законом "О регулировании торговой деятельности", договором страхования и правилами страхования.

Предельный объем ответственности ЭКА (страховая сумма) устанавливается в тенге или эквивалентно в иностранной валюте.

ЭКА осуществляет добровольное страхование от рисков отечественных экспортеров и инвесторов, осуществляющих инвестиции за пределами Казахстана, их иностранных контрагентов по соответствующим сделкам, казахстанских и иностранных кредитных организаций, осуществляющих кредитование и финансовую поддержку указанным лицам.

При этом срок договора добровольного страхования определяется соглашением сторон в соответствии с законодательством РК.

Страховое покрытие по страховым продуктам составляет не более 90%, а по страхованию экспортных аккредитивов в рамках торгового финансирования, страхованию краткосрочной дебиторской задолженности экспортера и страхованию экспортных кредитов достигает до 100% от суммы убытка.

Условия деятельности ЭКА по перестрахованию

ЭКА осуществляет деятельность по перестрахованию страховых рисков по видам добровольного страхования, указанных выше по тексту.

При этом страховые риски принимаются на перестрахование со страховых (перестраховочных) организаций-резидентов РК, страховых (перестраховочных) организацией-нерезидентов РК и их филиалов, а также от экспортно-кредитных агентств других стран.

ЭКА осуществляет перестрахование с наднациональными перестраховочными компаниями, членами международных ассоциаций и организаций страхования экспортных кредитов и гарантий, а также трансграничное страхование и перестрахование.

Со своей стороны ЭКА передает часть ответственности контрагентам-перестраховщикам в целях:

распределения риска и выравнивания ответственности по своему страховому портфелю;

минимизации риска андеррайтинга;

сбалансирования страхового портфеля и приведения совокупной ответственности страховщика к размеру, адекватному его финансовым возможностям;

снижения рисков аккумуляции убытков ЭКА для достижения стабильного уровня доходности.

Гарантирование экспортных сделок

ЭКА осуществляет гарантирование сделок по продвижению несырьевого экспорта в соответствии с Гражданским кодексом РК, а также договором гарантии. Предоставляемые гарантии связаны с реализацией экспортных контрактов и экспортной деятельности.

Гарантии ЭКА предоставляются следующим лицам:

экспортерам отечественных товаров, работ, услуг обрабатывающей промышленности, и связанным с ними лицам, в том числе зарегистрированным за рубежом;

иностранным лицам (контрагенты, покупатели, заказчики), выступающим стороной экспортного контракта, заключенного с отечественным экспортером;

финансовым организациям и международным финансовым организациям, являющимся кредиторами проектов, связанных с экспортными контрактами;

государственным органам РК и страны экспорта, напрямую или косвенно участвующим в реализации экспортного контракта.

При этом срок гарантий ЭКА не должен превышать срок исполнения обязательств по экспортному контракту.

Предэкспортное и экспортное торговое финансирование

ЭКА предоставляет отечественным экспортерам предэкспортное финансирование путем размещения в банках второго уровня, Банке Развития Казахстана обусловленного банковского вклада.

Аналогичный банковский вклад размещается для продвижения экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в целях экспортного торгового финансирования зарубежных покупателей.

Приказ вводится в действие с 13 апреля 2024 года.

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