Тарифы на вывоз мусора увеличили в Алматы

Маслихат города решением очередной XLVI сессии от 10 июня 2026 года изменил тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы, сообщает Zakon.kz.

Новые тарифы с учетом НДС по ставке 16% составляют:

для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов на 1 жителя благоустроенного и неблагоустроенного секторов в месяц – 744,1 тенге (было 718,5 тенге);

(было 718,5 тенге); на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение 1 кубического метра твердых бытовых отходов – 3 832,5 тенге (было 3 303,9).

Вместе с тем документом предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, в следующих размерах:

скидка 100% – участникам Великой Отечественной войны;

– участникам Великой Отечественной войны; скидка 50% – лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, лицам с инвалидностью I группы, инвалидам с детства, а также родителям и законным представителям детей-инвалидов, детям-сиротам;

– лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, лицам с инвалидностью I группы, инвалидам с детства, а также родителям и законным представителям детей-инвалидов, детям-сиротам; скидка 25% – лицам с инвалидностью II группы и представителям социально уязвимых слоев населения.

Льготы предоставляются в соответствии с законодательством РК и применяются при расчетах со дня обращения потребителя при условии предоставления документов, подтверждающих принадлежность к соответствующей категории.

Решение вводится в действие с 28 июня.

Ранее пояснялось, что изменение тарифа обусловлено исключительно повышением ставки НДС с 12% до 16%.