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Право

Тарифы на вывоз мусора увеличили в Алматы

Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора, сортировка отходов, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 15:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Маслихат города решением очередной XLVI сессии от 10 июня 2026 года изменил тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Алматы, сообщает Zakon.kz.

Новые тарифы с учетом НДС по ставке 16% составляют:

  • для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов на 1 жителя благоустроенного и неблагоустроенного секторов в месяц – 744,1 тенге (было 718,5 тенге);
  • на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение 1 кубического метра твердых бытовых отходов – 3 832,5 тенге (было 3 303,9).

Вместе с тем документом предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения, в следующих размерах:

  • скидка 100% – участникам Великой Отечественной войны;
  • скидка 50% – лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, лицам с инвалидностью I группы, инвалидам с детства, а также родителям и законным представителям детей-инвалидов, детям-сиротам;
  • скидка 25% – лицам с инвалидностью II группы и представителям социально уязвимых слоев населения.

Льготы предоставляются в соответствии с законодательством РК и применяются при расчетах со дня обращения потребителя при условии предоставления документов, подтверждающих принадлежность к соответствующей категории.

Решение вводится в действие с 28 июня.

Ранее пояснялось, что изменение тарифа обусловлено исключительно повышением ставки НДС с 12% до 16%.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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