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Право

Уменьшены размеры грантов президента РК для обучения одаренных детей в НИШ

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 10:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр просвещения приказом от 30 апреля 2025 года внес изменения в Правила присуждения и размеров образовательного гранта президента РК "Өркен" для оплаты обучения одаренных детей в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", сообщает Zakon.kz.

Так, установлены следующие размеры грантов:

  • 2 190 080 тенге на соответствующий финансовый год без учета проживания в общежитии;
  • 3 053 940 тенге на соответствующий финансовый год с учетом проживания в общежитии.
Ранее размеры грантов составляли 2 349 191 млн тенге и 3 247 305 млн тенге соответственно.

Приказ вводится в действие с 16 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что внесены изменения в правила обучение экстерном в школах.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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