Правила выдачи дипломов о высшем образовании изменили в Казахстане

И.о. министра науки и высшего образования приказом от 23 июня 2026 года внес изменения и дополнения в Правила выдачи документов о высшем и (или) послевузовском образовании государственного образца, сообщает Zakon.kz.

В правила добавили новую главу, которая устанавливает требования к заполнению документов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним.

Диплом о высшем и послевузовском образовании и приложение к диплому, свидетельство об окончании резидентуры и интернатуры заполняются следующим образом:

указывается полное наименование организации высшего и (или) послевузовского образования с решением Государственной аттестационной или Аттестационной комиссии, дата, год и № __ протокола (при его наличии);

фамилия, имя, отчество (при его наличии) указываются полностью в родительном падеже.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) иностранного гражданина записываются по данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции. Транскрипция должна быть согласована с лицом, окончившим учебное заведение.

после строки "фамилия, имя, отчество (при его наличии)" указывается степень, квалификация или направление (научно-педагогическое или профильное);

после слов "Форма обучения" (при его наличии) указывается – форма обучения;

диплом и свидетельство подписываются председателем Государственной аттестационной комиссии и/или Аттестационной комиссии, руководителем ОВПО и деканом факультета. На отведенном для печати месте ставится печать ОВПО. Фамилии председателя Государственной аттестационной комиссии и/или Аттестационной комиссии, руководителя ОВПО и декана факультета не указываются.

В нижней части бланка диплома или свидетельства указывается серия бланка, дата выдачи бланка: число (цифрой), месяц (прописью) и год (четырехзначной цифрой), регистрационный номер бланка по книге регистрации выдаваемых бланков.

Приложение к диплому (транскрипт) заполняется следующим образом:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) указываются полностью в именительном падеже;

дата рождения записывается с указанием числа (цифрой), месяца (прописью) и года (четырехзначной цифрой);

после слов "Предыдущий документ об образовании" указывается наименование документа об образовании, на основании которого данное лицо зачислено в ОВПО, номер документа и дата его выдачи. В случае если предыдущий документ об образовании получен за рубежом, указывается его наименование в переводе на казахский или русский язык, а также наименование страны, в которой выдан документ;

после слов "Вступительные испытания" вписываются слова: "прошел", в случае прохождения лицом вступительных испытаний для поступления в ОВПО, или "не предусмотрены", в случае освобождения лица от прохождения вступительных испытаний ОВПО в соответствии с законодательными и нормативными документами;

после слов "Поступил (-а) в" и "Окончил (-а)" указываются четырехзначными числами год поступления и соответственно год завершения обучения, а также полное наименование ОВПО при поступлении и завершении обучения;

после слов "Общее число освоенных академических кредитов – ECTS (иситиэс)" указывается общее число освоенных академических кредитов за весь период обучения;

после слов "Средневзвешенная оценка (GРA) обучения" указывается GРA за весь период обучения;

после слов "Профессиональная практика" указывается вид прохождения практики, а также оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок с указанием их объема в академических кредитах ECTS (иситиэс) в соответствии с установленным законодательством порядке;

после слов "Итоговая аттестация" указывается наименование дисциплин государственных экзаменов, количество академических кредитов, а также оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок с указанием их объема в академических кредитах ECTS (иситиэс) в соответствии с установленным законодательством порядке;

после слов "Выполнение и защита" указывается наименование дипломного проекта (работы) или диссертации;

после слов "Уровень соответствия Национальной рамке квалификаций" указывается цифра соответствующего уровня квалификации в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 13 октября 2018 года "Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием";

после слов "Теоретическое обучение" указываются коды и наименования дисциплин, освоенных обучающимся, количество академических кредитов, а также оценки по балльно-рейтинговой буквенной системе оценок с указанием их объема в академических кредитах ECTS (иситиэс) в соответствии с установленным законодательством порядке;

после слов "Количество академических кредитов ECTS (иситиэс) теоретическое обучение" указывается общее количество освоенных академических и теоретических обучений;

после слов "Решение Государственной аттестационной и (или) Аттестационной комиссии" указывается номер и дата протокола: число (цифрой), месяц (прописью) и год (четырехзначной цифрой), а также степень, квалификация или направление, специальность и (или) образовательная программа;

на правой стороне приложения к диплому (транскрипт) указывается полное наименование ОВПО, а также населенный пункт ОВПО;

на правой стороне приложения к диплому (транскрипт) указывается № ___ бланка диплома, дата выдачи: число (цифрой), месяц (прописью) и год (четырехзначной цифрой), регистрационный номер;

на правой стороне приложения к диплому (транскрипт) ставится подпись руководителя ОВПО и декана факультета. На отведенном для печати месте ставится печать ОВПО.

Также установлено, что диплом об окончании высшего и (или) послевузовского образования без приложения к диплому недействителен.

Основанием для выдачи обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, диплома о высшем образовании с присуждением степени бакалавра, диплома о высшем образовании с присуждением квалификации, диплома о послевузовском образовании с присуждением степени магистра, а также свидетельства об окончании интернатуры или резидентуры является решение аттестационной комиссии.

Основанием для выдачи диплома доктора философии (PhD), доктора по профилю лицам, защитившим диссертации в диссертационных советах при ОВПО в области здравоохранения, а также при военных, специальных учебных заведениях, организациях образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования и не имеющих особого статуса, является приказ председателя Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Комитет) по присуждению степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

Основанием для выдачи диплома доктора философии (PhD), доктора по профилю лицам, защитившим диссертации в диссертационных советах при Академии правосудия, военных, специальных учебных заведениях, организациях образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования в области здравоохранения, имеющих особый статус, является решение диссертационного совета.

Основанием для выдачи аттестата ассоциированного профессора (доцента) или профессора является приказ председателя Комитета по присвоению ученого звания ассоциированного профессора (доцента) или профессора.

Правила дополнены новыми приложениями:

форма диплома с присуждением степени доктора философии (PhD) в организациях высшего и (или) послевузовского образования, не имеющих особый статус;

форма диплома с присуждением степени доктора по профилю в организациях высшего и (или) послевузовского образования, не имеющих особый статус.

Одновременно с этим из Требований к заполнению документов об образовании государственного образца исключили главу "Требования к заполнению дипломов о высшем и послевузовском образовании и приложений к ним, свидетельств об окончании резидентуры и интернатуры".

Приказ вводится в действие с 17 июля.

